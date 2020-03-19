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В Великобритании из-за паники жестко ограничили продажу туалетной бумаги

В Великобритании из-за паники жестко ограничили продажу туалетной бумаги
Фото: Legion-Media

Из-за пандемии коронавируса в Британии распространяется паника. Супермаркетам пришлось ввести ограничения на товары, пользующиеся повышенным спросом.

Власти объявили о необходимости самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Особенно это касается людей, входящих в группу риска. К ним относятся граждане старше 70 лет. Страну накрыла волна панических покупок. Люди скупают жизненно важные товары: макароны, крупы, пастеризованное молоко с длительным сроком хранения, средства дезинфекции, стиральные порошки, мыло и туалетная бумага.

Из-за этого многие торговые сети вынуждены ограничить продажу некоторых товаров. Они вводят радикальные меры по нормированию в попытке справиться с беспрецедентным спросом. Одна из сетей ограничила клиентов покупкой четырех предметов любого одного продукта, другая заявила о пяти. Третья продает только по два рулона туалетной бумаги в одни руки.

Жителям страны порекомендовали избегать социальных контактов, работать при возможности из дома, отказаться от посещения пабов, клубов, театров и других социальных объектов. Уязвимые группы должны самостоятельно изолироваться с этих выходных, даже если у них нет симптомов заболевания. Власти потребовали прекратить все необязательные поездки к друзьям и родственникам, в дома престарелых, сообщает Cosmo.ru.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи находятся в изоляции в Канаде. Герцогиня следует строгим мерам профилактики. Ученые призвали женщин отказаться от беременности и ЭКО на время пандемии. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы при возможности перейти на удаленную работу.

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#здоровье #коронавирус #торговля

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