И снова вандалы: в Белогорске неизвестные попытались помешать установке флагштока

В Белогорске продолжается подготовка к работам по монтажу 35-метрового флагштока в центре кольцевой развязки. Однако реализации проекта решили помешать вандалы.

«К сожалению, не обошлось без вандалов, – рассказал главный инженер компании "Амуравтодор" Виктор Безденежных. – Ночью, в период с 3 до 4 часов утра, два пока неизвестных лица украли один из двух аккумуляторов грузоподъемного крана, который пригнали на стройплощадку на кольце для установки флагштока. Разбито лобовое стекло и фары на переднем бампере, а также сломано зеркало. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей».

В зоне видимости кольцевой развязки установлена камера видеонаблюдения, которая направлена на стройплощадку. Зафиксировано, что совершали противоправные действия 2 человека. В полицию Белогорска направлено соответствующее заявление. По данному факту проводится проверка.

Работы по установке флагштока в Белогорске начались 28 февраля. Все мероприятия производятся за счет внебюджетных источников. В настоящее время специалисты установили каркас и забетонировали скважину, на первом этапе потребовалось 22 кубических метра бетона.

«Сам флагшток состоит из 4 сборных частей. Они завезены на стройплощадку, – пояснил Виктор Безденежных. – Основная задача на 18 марта собрать полностью весь флагшток, установить лебедки и флюгерный механизм, а также опрессовку конструкций. После проведем пусконаладочные работы и проверим работоспособность всех элементов. В ближайшие дни специалисты начнут производить монтаж конструкции высотой 35 метров».

1 мая к 75-летию окончания Великой Отечественной войны на флагшток будет водружено Знамя Победы, сообщает портал белогорск.рф.