В Благовещенске ограничили проезд на улице Пионерской

Фото: архив Амур.инфо

19 марта в Благовещенске перекрыли проезжую часть в районе здания № 66 на улице Пионерской, на участке между Горького и Красноармейской. Движение транспорта ограничили в связи с проведением работ на теплосетях.

Администрация города просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения. Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске на улице Пионерской на дороге возник глубокий провал. Опасное место огородили и установили предупреждающие знаки.

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#транспорт

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Александр Авдеев