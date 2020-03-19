В Благовещенске ограничили проезд на улице Пионерской
19 марта в Благовещенске перекрыли проезжую часть в районе здания № 66 на улице Пионерской, на участке между Горького и Красноармейской. Движение транспорта ограничили в связи с проведением работ на теплосетях.
Администрация города просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.
Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске на улице Пионерской на дороге возник глубокий провал. Опасное место огородили и установили предупреждающие знаки.
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