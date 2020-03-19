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Студенты института в Тынде переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Студенты института в Тынде переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса
Фото: hmteh.ru

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта в Тынде переводит студентов на дистанционное обучение. Это связано с предупреждением распространения коронавируса.

Решение о переводе учащихся на дистанционное обучение принял ректор Дальневосточного государственного университета путей сообщения, к которому относится институт в Тынде. Приказ распространяется с 18 марта на все формы обучения – высшее, среднее профессиональное и дополнительное профессиональное. Занятия из аудиторий переведены в онлайн-режим. Студенты получат задания от преподавателей по электронной почте. Все видеолекции будут доступны на официальном сайте вуза.

В настоящее время в Байкало-Амурском институте железнодорожного транспорта обучаются более 500 студентов, пишет газета «БАМ».

Ранее сообщалось, что в Амурской области изменили формат обучения в связи с коронавирусом Благовещенский государственный педагогический университет, Дальневосточный государственный аграрный университет и Амурский государственный университет.

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#коронавирус #образование #студенты #Тында

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