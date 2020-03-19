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сегодня, 11:03 4

Глава Белогорска выплатил обещанные 50 тысяч рублей за информацию о вандалах

Глава Белогорска выплатил обещанные 50 тысяч рублей за информацию о вандалах

Глава Белогорска встретился с горожанами, которые помогли найти вандалов, испортивших в городском парке фотопоинт «Я люблю Белогорск». Станислав Мелюков поблагодарил семейную пару за активную гражданскую позицию и из личных средств выплатил обещанное вознаграждение в 50 тысяч рублей.

Информацию о злоумышленниках, которые испортили городское имущество, властям сообщили в течение суток после того, как видео инцидента, снятое камерой видеонаблюдения, было распространено в Инстаграме участниками «Открытого муниципалитета Белогорска».

Супруги рассказали главе города, что по стечению обстоятельств встретились с хулиганами в ночь совершения акта вандализма.

«У нас произошел с этими подростками инцидент, оказывается, вскоре после того, как они побывали в городском парке, – рассказала Виктория. – Но об этом мы узнали позже, когда увидели видеоролик в соцсетях о розыске вандалов. Они пытались вскрыть наш автомобиль. Как раз в этот момент их застал на месте преступления мой муж. При разговоре стало понятно, что им около 14-16 лет. Они из неблагополучных семей, оба растут без отцов. Нам стало жаль их, и мы отпустили ребят. Но, когда увидели видео, решили сообщить в органы, чтобы разобрались с произошедшим случаем. Решение далось нелегко, так как по их рассказам живется этим детям тяжело. Но, узнав о рецидиве их поступков, пришлось решиться. На вознаграждение, если честно, не рассчитывали, хотели только, чтобы злодеяния ребят прекратились. Поэтому очень удивились, когда Станислав Юрьевич протянул нам конверт. За вознаграждение, конечно, спасибо большое».

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #закон

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад



    Нам стало жаль их, и мы отпустили ребят. Но, когда увидели видео, решили сообщить в органы....



    ненене ... по порядку надо рассказывать ... ребят отпустили, но когда на горизонте замаячили халявные бабосы - решили сдать с потрохами.

    ... а потом уже ...



    Решение далось нелегко, так как по их рассказам живется этим детям тяжело.



    какие человечные люди ....

  • Родя

    Родя
    58 минут назад

    Какие это дети? Два куска говна, которым руки переломать чтоб чужое брать не пытались.

    Тяжело живётся им, ага.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    38 минут назад

    А что сделали так называемые "слуги народа" и в частности сам так называемый мэр, что бы семьи данных подростков были благополучными?

  • Riddick

    Riddick
    1 минута назад

    Во дают... а мама и папа для своих детей что сделали, что они были нормальные? только родили?

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