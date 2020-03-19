Глава Белогорска выплатил обещанные 50 тысяч рублей за информацию о вандалах

Глава Белогорска встретился с горожанами, которые помогли найти вандалов, испортивших в городском парке фотопоинт «Я люблю Белогорск». Станислав Мелюков поблагодарил семейную пару за активную гражданскую позицию и из личных средств выплатил обещанное вознаграждение в 50 тысяч рублей.

Информацию о злоумышленниках, которые испортили городское имущество, властям сообщили в течение суток после того, как видео инцидента, снятое камерой видеонаблюдения, было распространено в Инстаграме участниками «Открытого муниципалитета Белогорска».

Супруги рассказали главе города, что по стечению обстоятельств встретились с хулиганами в ночь совершения акта вандализма.

«У нас произошел с этими подростками инцидент, оказывается, вскоре после того, как они побывали в городском парке, – рассказала Виктория. – Но об этом мы узнали позже, когда увидели видеоролик в соцсетях о розыске вандалов. Они пытались вскрыть наш автомобиль. Как раз в этот момент их застал на месте преступления мой муж. При разговоре стало понятно, что им около 14-16 лет. Они из неблагополучных семей, оба растут без отцов. Нам стало жаль их, и мы отпустили ребят. Но, когда увидели видео, решили сообщить в органы, чтобы разобрались с произошедшим случаем. Решение далось нелегко, так как по их рассказам живется этим детям тяжело. Но, узнав о рецидиве их поступков, пришлось решиться. На вознаграждение, если честно, не рассчитывали, хотели только, чтобы злодеяния ребят прекратились. Поэтому очень удивились, когда Станислав Юрьевич протянул нам конверт. За вознаграждение, конечно, спасибо большое».