Без поправок на коронавирус: в Белогорске готовятся к голосованию 22 апреля

В Белогорске состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к проведению голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации. По указу президента Владимира Путина общероссийское голосование назначено на 22 апреля.

«На территории Амурской области создан региональный штаб по подготовке и проведению предстоящего голосования, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Мною подписано распоряжение об организации городского штаба. Предстоит выполнить большой комплекс мероприятий, в том числе, с учетом проведения на территории города Народного голосования».

Как рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Леонид Логвиновский, в Белогорске 52 тысячи избирателей. Состав избирательных комиссий обновлен на 10 %. Сейчас разрабатываются графики адресного информирования населения по предстоящему голосованию, организуется работа волонтеров. Кроме этого, решаются организационные вопросы по транспортному обеспечению работы участковых избирательных комиссий, их техническому обеспечению.

Отдельное направление – обеспечение безопасности и охрана правопорядка. На период проведения голосования весь личный состав полиции и линейного отдела на транспорте будет переведен на усиленный вариант несения службы

«Будут усилены наряды патрульно-постовой службы, задействуем все силы и средства для того, чтобы голосование прошло на высоком организационном уровне», – цитирует начальника межрайонного отдела МВД России «Белогорский» Давида Авидзбу пресс-служба администрации Белогорска.