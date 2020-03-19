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сегодня, 10:01 0

Пассажиры могут вернуть деньги за «невозвратные» ж/д билеты до 10 апреля

Пассажиры могут вернуть деньги за «невозвратные» ж/д билеты до 10 апреля
Фото: pixabay.com

«Федеральная пассажирская компания» предоставляет пассажирам возможность вернуть деньги за «невозвратные» билеты. Это можно сделать с 14 марта по 10 апреля. Решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в регионах России в целях недопущения распространения коронавируса.

Так, все пассажиры, которые ранее приобрели билеты по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы в кассы АО «ФПК» в соответствии с действующими «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа», утвержденными Министерством транспорта РФ.

Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где Covid-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. Для этого ему нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат проездного документа в этом случае составит 210 рублей 60 копеек.

Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, возврат денежных средств за «невозвратные» билеты производится исключительно в билетных кассах АО «ФПК».

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#коронавирус #транспорт

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