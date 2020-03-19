«Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса

Организаторы Евровидения сообщили об отмене песенного конкурса из-за пандемии коронавируса. «Европейский вещательный союз принял сложное решение, что мероприятие провести невозможно», – говорится в публикации в Твиттере.

Песенный конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Представлять Россию собиралась группа Little Big с песней Uno, сообщает РИА Новости.

Коллектив, который, по ряду мнений, имел все шансы стать триумфатором конкурса, прокомментировал отмену мероприятия. Члены группы назвали такое решение оргкомитета единственным правильным в сложившейся ситуации и поблагодарили соотечественников и зарубежных слушателей за ту поддержку, что они получали с момента объявления Little Big участниками конкурса, пишет «Российская газета».

«Наверняка вы уже слышали, что "Евровидение-2020" отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», – говорится в Instagram-сообщении группы.

«Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» – подытожено обращение.

Вспышка нового коронавируса была объявлена ВОЗ пандемией 11 марта. По состоянию на 18 марта, всего заражено почти 205 тысяч человек более чем в 140 государствах, 8 243 пациента умерли, 82 тысячи выздоровели.