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Глава Приамурья обсудил с министром природных ресурсов РФ вопросы мусорной реформы

Глава Приамурья обсудил с министром природных ресурсов РФ вопросы мусорной реформы

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Амурской области Василия Орлова с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. На встрече обсудили вопросы мусорной реформы, а также строительства берегозащитных сооружений.

Новая система обращения с ТКО действует на территории области ровно 1 год. Правительством региона принято решение о сохранении в этом году льготных ставок платежей населения за обращение с отходами на уровне 2019 года. Как отметил в беседе глава Приамурья, развитие новой системы обращения с твердыми коммунальными отходам невозможно без создания комплексной системы по сбору, сортировке и переработке отходов. В настоящее время завершается строительство в Благовещенске мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» мощностью 40 тысяч тонн в смену. Готовность объекта – 98 %. Ввод в эксплуатацию планируется в сентябре текущего года.

«Кроме того, обсудили строительство мусороперерабатывающих заводов в Свободном и Прогрессе. Министерство готово поддержать», – прокомментировал итоги встречи Василий Орлов.

Еще один вопрос встречи – строительство берегоукрепительных сооружений.

«Готово министерство поддержать и наши заявки по строительству берегозащитных сооружений. У нас есть проект строительства одной дамбы в Гродеково, начнем со следующего года. Стоимость работ по строительству составляет 457 миллионов рублей», – цитирует губернатора пресс-служба правительства Амурской области.

Помимо дамбы у села Гродеково, власти региона, учитывая последствия наводнения 2019 года и понимая необходимость строительства берегоукрепительных сооружений, определили еще два приоритетных проекта инженерной защиты населенных пунктов – у села Новопетровка и ремонт дамбы у села Константиновка.

Министерство природы области по этим вопросам будет активно работать с Министерством природных ресурсов РФ.

Фото: amurobl.ru

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#губернатор #мусор #российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад



    В настоящее время завершается строительство в Благовещенске мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» мощностью 40 тысяч тонн в смену. Готовность объекта – 98 %.



    Т.е. за год построили 0,0% и продолжают строить?

  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    Как так,завода нет по переработке мусора,Почему повысили стоимость за вывоз мусора,может наш губернатор Орлов,объяснить населению,не все понимают,повышение цены за вывоз мусора.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    амурская алена

    Как так,завода нет по переработке мусора,Почему повысили стоимость за вывоз мусора,может наш губернатор Орлов,объяснить населению,не все понимают,повышение цены за вывоз мусора.



    Стоимость повышена в связи с ростом цены на ГСМ и прочие материалы, и, в связи с индексацией зарплаты

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Tуман

    Стоимость повышена в связи с ростом цены на ГСМ и прочие материалы, и, в связи с индексацией зарплаты



    А что не дописАли?!



    "руководству Полигона и откаты"



  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    ЛайКа

    Tуман

    Стоимость повышена в связи с ростом цены на ГСМ и прочие материалы, и, в связи с индексацией зарплаты



    А что не дописАли?!

    "руководству Полигона и откаты"



    Мать, ну ты странная такая...

    А как без откатов жить? Скучно. На зарплату пущай лохи живут.

    Вот, представь, получила ты откат лямов пять и сразу чувствуешь себя человеком.

  • Tуман

    Tуман
    58 минут назад

    Главное, чтобы Василёк после возвращения на карантине отсидел месяца два, а то вся администрация области будет трястись от страха заболеть

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