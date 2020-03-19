Глава Приамурья обсудил с министром природных ресурсов РФ вопросы мусорной реформы

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Амурской области Василия Орлова с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. На встрече обсудили вопросы мусорной реформы, а также строительства берегозащитных сооружений.

Новая система обращения с ТКО действует на территории области ровно 1 год. Правительством региона принято решение о сохранении в этом году льготных ставок платежей населения за обращение с отходами на уровне 2019 года. Как отметил в беседе глава Приамурья, развитие новой системы обращения с твердыми коммунальными отходам невозможно без создания комплексной системы по сбору, сортировке и переработке отходов. В настоящее время завершается строительство в Благовещенске мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» мощностью 40 тысяч тонн в смену. Готовность объекта – 98 %. Ввод в эксплуатацию планируется в сентябре текущего года.

«Кроме того, обсудили строительство мусороперерабатывающих заводов в Свободном и Прогрессе. Министерство готово поддержать», – прокомментировал итоги встречи Василий Орлов.

Еще один вопрос встречи – строительство берегоукрепительных сооружений.

«Готово министерство поддержать и наши заявки по строительству берегозащитных сооружений. У нас есть проект строительства одной дамбы в Гродеково, начнем со следующего года. Стоимость работ по строительству составляет 457 миллионов рублей», – цитирует губернатора пресс-служба правительства Амурской области.

Помимо дамбы у села Гродеково, власти региона, учитывая последствия наводнения 2019 года и понимая необходимость строительства берегоукрепительных сооружений, определили еще два приоритетных проекта инженерной защиты населенных пунктов – у села Новопетровка и ремонт дамбы у села Константиновка.

Министерство природы области по этим вопросам будет активно работать с Министерством природных ресурсов РФ.

Фото: amurobl.ru