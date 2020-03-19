В Амурской области открыта круглосуточная горячая линия по коронавирусу

В Амурской области все желающие могут задать волнующие их вопросы по коронавирусу по телефону. С 19 марта на номере 112 работает горячая линия, посвященная теме этого заболевания. Действует она в круглосуточном режиме.

Специалисты-медики проконсультируют амурчан по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. На утро 19 марта инфицированных коронавирусной инфекцией в Амурской области не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация стабильная, сообщают в областном правительстве.

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#коронавирус

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Екатерина PL