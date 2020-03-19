Амурчанка попалась на распространении фейка о коронавирусе

Жительница города Свободный попалась на фейке. Она оказалась причастна к распространению ложной информации о коронавирусе.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах в Амурской области. Данная информация является ложной.

Органами внутренних дел области проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

Уже есть положительный результат. Сотрудники МО МВД России «Свободненский» совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили жительницу Свободного, причастную к распространению вышеуказанной информации. На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.