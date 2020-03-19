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Амурчанка попалась на распространении фейка о коронавирусе

Амурчанка попалась на распространении фейка о коронавирусе
Фото: pixabay.com

Жительница города Свободный попалась на фейке. Она оказалась причастна к распространению ложной информации о коронавирусе.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах в Амурской области. Данная информация является ложной.

Органами внутренних дел области проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

Уже есть положительный результат. Сотрудники МО МВД России «Свободненский» совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили жительницу Свободного, причастную к распространению вышеуказанной информации. На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Просмотров всего: 2894

#коронавирус #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    3 часа назад

    о, заработало! Чаще мониторьте и глубже их долбите.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    И это хорошо!

  • vancentti

    vancentti
    3 часа назад

    Хорошо, но мало. Штраф быстро забудется. Лучше отправить суток на пять поработать помощницей санитарки в инфекционную больницу. Это будет бесценный опыт.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Конечно! Ведь для того, чтобы выявить "бедную тётеньку" из Свободного, которая распространяет фейк о Коронавирусе, на мой взгляд безобидный, "сотрудникам МО МВД России «Свободненский» совместно с сотрудниками регионального УФСБ" особых усилий прилагать не нужно. А вот с такой же прытью выявить источник сообщений о ложном минировании д/садов, школ, самолётов (тоже же фейки), увы, проблема. Понимаю, что уровни разные, но всё же...

  • ямщик

    ямщик
    3 часа назад

    А какой фейк? Массовые мероприятия отменяют, каникулы школьникам удлиняют, и так далее - по какой причине? А это - короновирус, пандемию ВОЗ объявило.

    Есть в Амурской области носители короновируса? А хер его знает. Проверить нечем.

    Такштааа...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ямщик

    А какой фейк? Массовые мероприятия отменяют, каникулы школьникам удлиняют, и так далее - по какой причине? А это - короновирус, пандемию ВОЗ объявило.

    Есть в Амурской области носители короновируса? А хер его знает. Проверить нечем.

    Такштааа...



    Пусть тогда дама докажет, что её посты истина и ей принесут извинения. )

    Вы же не знаете содержание её сообщений!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    А если в будущем в итоге в Свободном выявятся заболевшие короновирусом граждане, штраф отменят?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Gorojanka

    А если в будущем в итоге в Свободном выявятся заболевшие короновирусом граждане, штраф отменят?



    Повторю, только в том случае, если суд признает её сообщения истинными.

    Но это вряд ли. )

  • vancentti

    vancentti
    2 часа назад

    А если дама прочитает в соцсетях, что её сын/дочь попали в ДТП, и на их лечение собирают деньги ? Еще не попали в ДТП ? А если в будущем попадут ?

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Oldlord

    ямщик

    А какой фейк? Массовые мероприятия отменяют, каникулы школьникам удлиняют, и так далее - по какой причине? А это - короновирус, пандемию ВОЗ объявило.

    Есть в Амурской области носители короновируса? А хер его знает. Проверить нечем.

    Такштааа...



    Пусть тогда дама докажет, что её посты истина и ей принесут извинения. )



    Ну, насчет извинений - вряд ли. Кто их когда приносил? И потом, гражданка мож, проявила бдительность, увидела симптомы, забила тревогу во все колокола.Ну так у вас есть возможность проверить? Проверьте, опровергните или подтвердите. Граждаке благодарность, а не штраф.



    Вы же не знаете содержание её сообщений!



    А кто знает? Текст был опубликован?

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Ой не тем они занимаются, совсем не тем.

  • vancentti

    vancentti
    2 часа назад

    ямщик проявила бдительность, увидела симптомы, забила тревогу во все колокола.


    Бдительность - волевое качество человека, означающее высокую степень собранности, активности сознания.

    Гражданка проявила все признаки мнительности - склонность видеть во всём опасность, что-либо неблагоприятное; болезненная подозрительность, недоверчивость. Впрочем, это болезненное состояние близко и половине комментаторов...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Закон Яровой в действии....

  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    у нас отправляют в вынужденные отпуска...

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    vancentti

    ямщик проявила бдительность, увидела симптомы, забила тревогу во все колокола.


    Бдительность - волевое качество человека, означающее высокую степень собранности, активности сознания.

    Гражданка проявила все признаки мнительности - склонность видеть во всём опасность, что-либо неблагоприятное; болезненная подозрительность, недоверчивость...



    Не сказал бы. Дело в том, что внешние проявления короновируса - сухой кашель, температура, затрудненное дыхание - они ж общеизвестны. Вот она, мож, и попыталась привлечь внимание к этому факту. Это не мнительность. Это - бдительность. Спасибо ей должны сказать. А вот в следующий раз, она увидит террориста, который бомбу закладывает, и не пойдет сообщить куда надо. Хорошо это будет? Мож те и взорвутся, которые ей штраф выписали.



    .

  • vancentti

    vancentti
    1 час назад

    ямщик


    Дело в том, что внешние проявления короновируса - сухой кашель, температура, затрудненное дыхание - они ж общеизвестны. Вот она, мож, и попыталась привлечь внимание к этому факту. .


    К какому именно факту ? К сухому кашлю ? Так сейчас только из утюга об этом не пишут, и не говорят. Гражданка налипла на санкции не из за того, что она рассуждала про проявления, а за распространение недостоверной информации о наличии положительного диагноза у жителей амурской области.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    ямщик

    И потом, гражданка мож, проявила бдительность, увидела симптомы, забила тревогу во все колокола.



    Вона как. Оказывается у слов "истерить" "кликушествовать" и "сеять панику" есть синонимы?

    Век живи - век учись.



    А кто знает? Текст был опубликован?



    Ну а в чем проблема? Пусть опубликуют. Больше штрафов соберут.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ямщик

    Oldlord

    ямщик

    А какой фейк? Массовые мероприятия отменяют, каникулы школьникам удлиняют, и так далее - по какой причине? А это - короновирус, пандемию ВОЗ объявило.

    Есть в Амурской области носители короновируса? А хер его знает. Проверить нечем.

    Такштааа...



    Пусть тогда дама докажет, что её посты истина и ей принесут извинения. )



    Ну, насчет извинений - вряд ли. Кто их когда приносил? И потом, гражданка мож, проявила бдительность, увидела симптомы, забила тревогу во все колокола.Ну так у вас есть возможность проверить? Проверьте, опровергните или подтвердите. Граждаке благодарность, а не штраф.



    Вот суд, рассмотрел её доводы и вынес ей "благодарность"! )))





    Вы же не знаете содержание её сообщений!



    А кто знает?



    Следствие и суд точно знают.



    Текст был опубликован?



    Был опубликован самой виновницей торжества.

    Что тут не понятно?

    Вот только компетентные органы своевременно приняли меры и пресекли панику, которая могла бы принести большой вред!

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    vancentti

    ямщик


    Дело в том, что внешние проявления короновируса - сухой кашель, температура, затрудненное дыхание - они ж общеизвестны. Вот она, мож, и попыталась привлечь внимание к этому факту. .


    К какому именно факту ? К сухому кашлю ? Так сейчас только из утюга об этом не пишут, и не говорят. Гражданка налипла на санкции не из за того, что она рассуждала про проявления, а за распространение недостоверной информации о наличии положительного диагноза у жителей амурской области.



    Откуда ты знаешь? Никто здесь не знает ничего в конкретных деталях. Мож даже этой гражданки и в помине не было? Мож, эта новость, сама по себе выдуманная, фейковая?

  • vancentti

    vancentti
    52 минуты назад

    ямщик

    Откуда ты знаешь? Никто здесь не знает ничего в конкретных деталях. Мож даже этой гражданки и в помине не было? Мож, эта новость, сама по себе выдуманная, фейковая?



    Отчасти согласен. Мир сложен, и многогранен. Всякое может в нем быть. Например, что ты болен сифилисом, но ты еще не знаешь об этом. А может и не болен. А может быть, все же заразился через тысячерублевую купюру, которую до тебя держал больной сифилисом в терминальной стадии. Но его никто не предупредил...

    В общем, всякое может быть... А может и не быть ))))

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    44 минуты назад

    Не выявлено ни одного заболевшего в АО? А сколько проб отправлено?

    Если не отправлять, то и больных не будет.

    Профит.

  • ямщик

    ямщик
    42 минуты назад

    vancentti

    ямщик

    Откуда ты знаешь? Никто здесь не знает ничего в конкретных деталях. Мож даже этой гражданки и в помине не было? Мож, эта новость, сама по себе выдуманная, фейковая?



    Отчасти согласен. Мир сложен, и многогранен. Всякое может в нем быть. Например, что ты болен сифилисом, но ты еще не знаешь об этом. А может и не болен. А может быть, все же заразился через тысячерублевую купюру, которую до тебя держал больной сифилисом в терминальной стадии. Но его никто не предупредил...

    В общем, всякое может быть... А может и не быть ))))



    Ну да. Главное, бодрость духа. Я ж тут уже вспоминал дедушку Мечникова, который заглотил стаканчик водички с холерным вибрионом и ходил попёрдывал - не заболел.

  • vancentti

    vancentti
    38 минут назад

    ямщик

    Ну да. Главное, бодрость духа.



    Главное - результаты анализа )) Это факт. А твоя бодрость никак не повлияет на спирохету ( трепонему ), если она у тебя есть. А может быть и нет... ))

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    35 минут назад

    Если всё фейк и в амурки вируса нет, почему пристава остановили прием граждан? Хватит замалчивать?

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад

    Читатель новостей

    Не выявлено ни одного заболевшего в АО? А сколько проб отправлено? Если не отправлять, то и больных не будет. Профит.



    А вы на них в суд подайте!

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад

    Читатель новостей

    Если всё фейк и в амурки вируса нет, почему пристава остановили прием граждан? Хватит замалчивать?



    Карантин вводят не только, когда народ заболел, но и ввиду опасности заражения, для того, чтобы предотвратить массовое заболевание в случае чего.

    Так что замалчивают?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    30 минут назад

    Oldlord
    Читатель новостей

    Если всё фейк и в амурки вируса нет, почему пристава остановили прием граждан? Хватит замалчивать?



    Карантин вводят не только, когда народ заболел, но и ввиду опасности заражения, для того, чтобы предотвратить массовое заболевание в случае чего.

    Так что замалчивают?


    Почему карантин тогда только у приставов?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    28 минут назад

    Oldlord
    Читатель новостей

    Не выявлено ни одного заболевшего в АО? А сколько проб отправлено? Если не отправлять, то и больных не будет. Профит.



    А вы на них в суд подайте!


    Ага, в страсдбург

  • Karagach

    Karagach
    27 минут назад

    Читатель новостей
    Oldlord
    Читатель новостей

    Если всё фейк и в амурки вируса нет, почему пристава остановили прием граждан? Хватит замалчивать?



    Карантин вводят не только, когда народ заболел, но и ввиду опасности заражения, для того, чтобы предотвратить массовое заболевание в случае чего.

    Так что замалчивают?


    Почему карантин тогда только у приставов?


    Ну вузы тоже на карантине, отменены все массовые мероприятия где больше 50 человек. Так что это вылукавите.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    23 минуты назад

    Karagach
    Читатель новостей
    Oldlord
    Читатель новостей

    Если всё фейк и в амурки вируса нет, почему пристава остановили прием граждан? Хватит замалчивать?



    Карантин вводят не только, когда народ заболел, но и ввиду опасности заражения, для того, чтобы предотвратить массовое заболевание в случае чего.

    Так что замалчивают?


    Почему карантин тогда только у приставов?


    Ну вузы тоже на карантине, отменены все массовые мероприятия где больше 50 человек. Так что это вылукавите.


    Ну вузы сравнить с госслужащими, это мощно конечно. Или из всех у приставов самый слабый иммунитет? МФЦ, пенсионный и т.п. тоже закрыты?

  • vancentti

    vancentti
    20 минут назад

    Ну стало быть, это повод обходить приставов стороной )) Мало ли что... )

  • DrDimon

    DrDimon
    16 минут назад

    ямщик

    Ну да. Главное, бодрость духа. Я ж тут уже вспоминал дедушку Мечникова, который заглотил стаканчик водички с холерным вибрионом и ходил попёрдывал - не заболел.



    Дедушка Мечников еще и морфием травился после смерти первой жены.

    Но потом одумался и нашел вторую.

    А когда вторая заболела тифом - вбухал себе в вену кровь с тифозным возбудителем. Вот тут повезло меньше: заболел. Но выздоровели оба. Ну а в свободное от самоуничтожения время заодно создал теорию фагоцитоза. Вот какая у человека жизнь была интересная.

    P.S. Любителей подобных страшилок адресую к книге Г. Глязера "Драматическая медицина". Там можно узнать, что подобных Мечникову было не так уж мало и в России, и за рубежом.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    40 секунд назад

    Читатель новостей Или из всех у приставов самый слабый иммунитет?




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