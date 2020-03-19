Новый дорожный знак предлагают установить на дорогах РФ: обзор прессы

Фото: pixabay.com

Как министр образования Мурманской области оповестила всех о своей безграмотности; на гранты какого правительства создан коронавирус; сколько лет исполнилось Наталье Поклонской. Ответы искал в свежих газетах ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Амурской правде» рассказывается об одобрении поправок к Конституции со стороны руководителя штаба Амурского регионального отделения «Молодой гвардии России» Алексея Безрукова. Комментируя одно из конституционных новшеств, он отметил: «Считаю, что работающий человек не должен быть бедным». И продолжая финансовую тему, газета далее на двух страницах рассказала о том, чьи зарплаты больше всех. Расскажу об этом подробнее.

Очень интересно

Главная газета области узнала, где выгоднее всего работать и как меняется зарплатный рейтинг Приамурья. Ежемесячный доход газовиков – 140 тысяч рублей. Газпром сегодня – как Пушкин – наше всё. Еще узнаете, что буквально за год среднемесячная зарплата амурчан подросла почти на 5 тысяч: им начисляли больше 42 тысяч рублей. То есть, чтобы посмотреть на того среднемесячного амурчанина, достаточно взглянуть в зеркало. Ну и еще вы узнаете, что по зарплатам мы обошли приморцев. А лидер в этом списке – Чукотка. Там начисляют (опять же, в среднем) больше 100 тысяч. Правда, там и морозы покрепче. Чукчи, поди, жалеют, что Конституцией нельзя отменить морозы.

Также в номере

И еще много чего интересного в «Амурке» (например, рассказывается о чемпионе страны по самбо Самвеле Казаряне. Мужчина!) Или о том, как многодетная мама из Волкова просит помощи в поисках работы своему жениху – отцу двоих ее дочерей. Если найдется ему работа, он вернется в Приамурье из Африки.

Заострю ваше внимание на заметке о том, что амурские коммунисты объявили конкурс творческих работ к 150-летию В.И. Ленина. Вождю мировой революции можно посвящать литературные и живописные произведения. Жаль, для конкурсантов введен возрастной ценз, но, надеюсь, это не помешает объективности показа завоеваний Октября.

Не пропусти

«Аргументы неделi» помогут избавиться от простатита. Здесь же, на этом же развороте, прочтете о том, что коронавирус создали на гранты правительства США. Еще можно изучить секреты хорошей памяти (полезно прочесть тем, кто наутро ничего не помнит). Но самые интересные материалы – это рецензия обычно злоязычной Татьяны Москвиной на телефильм «Магомаев» и большая статья о том, почему по прошествии уже 30 лет мы все равно ностальгируем по СССР. Хотя и в СССР Конституции переписывали.

Полный абзац

Очень важную информацию выдает на-гора «Российская газета»: здесь вы прочтете о том, что МВД предлагает добавить в ПДД новый знак, предупреждающий о передвижных камерах фотовидеофиксации. Признаться, не ожидал подобного от МВД. Скрестите пальцы, чтобы эта инициатива возымела действие. Чтоб не возвращаться после долгих автопутешествий утыканным штрафами, как барбоска блохами.

Еще изучается вопрос, как скажется принятие закона о продаже алкоголя с 2021 года на экономике страны. Но тут впору вспомнить анекдот, где говорится о том, что мы-то свое отпили, молодежь вот жалко.

На посошок

И «Комсомольская правда». Если вы начнете изучать ее с последней страницы, боюсь, надолго на ней и застрянете. И только долг перед вами заставил меня оторваться от фото под рубрикой «Будь стильной с «КП» и искать интересные материалы. И что нашел: министр образования Мурманской области опубликовала в Инстаграме совершенно безграмотное сообщение. А когда пользователи ей указали на это, извинилась. И опять с ошибками. Министр. Образования.

Еще о том пишут, что Путина обманывали и обсчитывали торгаши. Жаль, не пишут, где они теперь находятся. Еще о том, что Наталье Поклонской исполнилось 40 лет. Как говорится: «А не дашь!» Еще… И так быстро-быстро я опять долистал до последней страницы, застревая на которой, прощаюсь с вами до завтра.