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Выбор читателей за 18 марта

Выбор читателей за 18 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 18 марта.

С 23 марта школьники в России из-за коронавируса уйдут на вынужденные каникулы

С 23 марта до 12 апреля в школах России будут объявлены каникулы. Об этом сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Это коснется и школьников Амурской области.

Информация о больных коронавирусом в Приамурье названа фейками

В правительстве Амурской области 18 марта журналистам рассказали о том, какие меры принимаются для предотвращения распространения нового типа коронавируса. Руководитель областного Роспотребнадзора отметила, что в Приамурье начали распространяться ложные слухи о тайных заболевших.

Пьяная девушка на дорогом внедорожнике накинулась на задержавших ее полицейских

17 марта в 4:45 на улице Ленина полицейские остановили автомобиль Lexus GX470. За рулем сидела девушка 1999 года рождения. Она была в состоянии опьянения. Водительского удостоверения на право управления авто у нее с собой не оказалось.

Благовещенка пожаловалась на агрессивного преследователя (видео)

Жительницу Благовещенска долгое время преследует мужчина. При этом он ведет себя агрессивно. Об этом горожанка рассказала ИА «Амур.инфо». Одну из таких встреч записали на видео.

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#Обзор #интернет #СМИ

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