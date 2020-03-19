Выбор читателей за 18 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 18 марта.

С 23 марта до 12 апреля в школах России будут объявлены каникулы. Об этом сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Это коснется и школьников Амурской области.

В правительстве Амурской области 18 марта журналистам рассказали о том, какие меры принимаются для предотвращения распространения нового типа коронавируса. Руководитель областного Роспотребнадзора отметила, что в Приамурье начали распространяться ложные слухи о тайных заболевших.

17 марта в 4:45 на улице Ленина полицейские остановили автомобиль Lexus GX470. За рулем сидела девушка 1999 года рождения. Она была в состоянии опьянения. Водительского удостоверения на право управления авто у нее с собой не оказалось.

Жительницу Благовещенска долгое время преследует мужчина. При этом он ведет себя агрессивно. Об этом горожанка рассказала ИА «Амур.инфо». Одну из таких встреч записали на видео.