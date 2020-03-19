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сегодня, 08:01 16

За сведения о благовещенских вандалах дадут 50 тысяч

За сведения о благовещенских вандалах дадут 50 тысяч
Фото: mir24.tv

18 марта в администрации Благовещенска прошло рабочее совещание, на котором обсудили инициативы по решению проблемы вандализма. В нем приняли участие сотрудники структурных подразделений мэрии, городских служб и представители общественности.

На этой неделе четверо молодых людей изрисовали с помощью баллончиков с краской фасады, опоры, ограждения, и мусорные баки на улице Калинина. Хулиганов зафиксировали камеры наружного наблюдения. По данному факту полиция проводит проверку. Также надписи появились на детской площадке по улице Краснофлотской. 17 марта бригада рабочих ГТСК очищала «художества» хулиганов.

С предложением помочь городу в поиске вандалов в администрацию Благовещенска обратился депутат законодательного собрания Амурской области, руководитель сети клубов «Машина» Андрей Домашенкин. За сведения о хулиганах, исписавших детскую площадку на набережной Благовещенска, а также испортивших фасады зданий и ограждения по улице Калинина, объявлена награда в 50 тысяч рублей.

«Я знаю, сколько труда вкладывают жители нашего города, работники муниципальных предприятий и коллективов частных организаций для того, чтобы наш город становился чище, опрятнее, красивее. Считаю, что вандализм — это неуважение к своему городу и труду многих людей, которые по-настоящему любят наш Благовещенск», — сказал Андрей Домашенкин.

Действия вандалов осудили и бойцы студенческих строительных отрядов города. На коллегии при мэре Благовещенска студотрядовцы сообщили, что готовы своим примером доказать, что молодежь выступает за то, чтобы город оставался чистым и ухоженным.

Руководитель Амурского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлия Шепетько предложила устранить надписи на испорченных вандалами фасадах и поверхностях.

Первый заместитель мэра города Олег Имамеев поддержал инициативу молодых людей, похвалил их за активную жизненную позицию и пообещал обеспечить краской. ⠀

Просмотров всего: 1329

#происшествия

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Комментарии
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  • Nikita1987

    Nikita1987
    4 часа назад

    А что стало с новогодней парой? Которая городок разбомбила?

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Пальчиком погрозили, что им еще может быть?

  • ay

    ay
    4 часа назад

    По телеку показали.

  • Ёклмн

    Ёклмн
    4 часа назад

    ща за 50 тыщ их же друзья и сдадут)))

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    ay

    По телеку показали.



    Ну да, Альфа-канал по всей области идет, да. Как же я это пропустил?

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    первый шаг: премия за информацию о вандалах

    второй шаг: премия за донос на соседа если тот не согласен с обнулением......

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    что,фиговые художники? Бэнкси хихикает в сторонке?

  • DrDok

    DrDok
    2 часа назад

    По стопам Белогорска пошли. В Белогорске объявили о премии и сразу на 3 день результат.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    А награда из какого бюджета объявлена? Или Домашенкин со своего кармана платит?

  • dance

    dance
    2 часа назад

    DrDok

    По стопам Белогорска пошли. В Белогорске объявили о премии и сразу на 3 день результат.



    не на третий день, а в течение суток.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    inoy

    первый шаг: премия за информацию о вандалах второй шаг: премия за донос на соседа если тот не согласен с обнулением......



    "На этой неделе четверо молодых людей изрисовали с помощью баллончиков с краской фасады, опоры, ограждения, и мусорные баки на улице Калинина. Хулиганов зафиксировали камеры наружного наблюдения. По данному факту полиция проводит проверку. Также надписи появились на детской площадке по улице Краснофлотской. 17 марта бригада рабочих ГТСК очищала «художества» хулиганов".

    Не разумно приравнивать сообщение о правонарушении к доносу - абсолютно разные вещи.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    одно и то же!

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    Покажите процесс передачи денег, с рукопожатием и благодарностью. Вот тогда это будет правдой, а так пока один понты...

  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

    Ищу людей, согласных на роль вандалов.

    Я вас нахожу, мне дают полтишок, вас журят и цокают языком.

    Бабосы делим 50/50

  • Tуман

    Tуман
    53 минуты назад

    Статья 159, однако...

  • Елена Делия

    Елена Делия
    23 минуты назад

    Ловила за руку подростков, царапающих "бьющееся сердце" на набережной. При чем пыталась писать курпулентная девица, а два пацана ее видимо морально поддерживали. Когда попросила прекратить вандальные действия, девица пыталась доказать,что это искусство. На просьбы оставить деревенский шик для своей сельской избушки не реагировала. Пришлось припугнуть вызовом наряда. Только после этого мне было сказано: "Я вас услышала женщина. Уходим". И таких много, о фанари окурки тушат, на детской площадке пытаются с высоты замка помочиться. А прохожие идут мимо... Я то же не всегда подхожу, иногда, просто пьяных неадекватов боюсь

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