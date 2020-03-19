За сведения о благовещенских вандалах дадут 50 тысяч

18 марта в администрации Благовещенска прошло рабочее совещание, на котором обсудили инициативы по решению проблемы вандализма. В нем приняли участие сотрудники структурных подразделений мэрии, городских служб и представители общественности.

На этой неделе четверо молодых людей изрисовали с помощью баллончиков с краской фасады, опоры, ограждения, и мусорные баки на улице Калинина. Хулиганов зафиксировали камеры наружного наблюдения. По данному факту полиция проводит проверку. Также надписи появились на детской площадке по улице Краснофлотской. 17 марта бригада рабочих ГТСК очищала «художества» хулиганов.

С предложением помочь городу в поиске вандалов в администрацию Благовещенска обратился депутат законодательного собрания Амурской области, руководитель сети клубов «Машина» Андрей Домашенкин. За сведения о хулиганах, исписавших детскую площадку на набережной Благовещенска, а также испортивших фасады зданий и ограждения по улице Калинина, объявлена награда в 50 тысяч рублей.

«Я знаю, сколько труда вкладывают жители нашего города, работники муниципальных предприятий и коллективов частных организаций для того, чтобы наш город становился чище, опрятнее, красивее. Считаю, что вандализм — это неуважение к своему городу и труду многих людей, которые по-настоящему любят наш Благовещенск», — сказал Андрей Домашенкин.

Действия вандалов осудили и бойцы студенческих строительных отрядов города. На коллегии при мэре Благовещенска студотрядовцы сообщили, что готовы своим примером доказать, что молодежь выступает за то, чтобы город оставался чистым и ухоженным.

Руководитель Амурского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлия Шепетько предложила устранить надписи на испорченных вандалами фасадах и поверхностях.

Первый заместитель мэра города Олег Имамеев поддержал инициативу молодых людей, похвалил их за активную жизненную позицию и пообещал обеспечить краской. ⠀