Водолеев ждет финансовая поддержка; Тельцов – полезные знакомства: астрологический прогноз на 19 марта

Восход Солнца: 06:33

Заход Солнца: 18:41

Солнце в Рыбах.

Овен. Напряженный, двойственный день. Вероятно, что сегодня вы получите неожиданное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше положение. Тонкая дипломатия должна стать вашим помощником во всех личных и деловых контактах. День благоприятен для занятий спортом и любой физической работой.

Телец. День благоприятен для заключения новых контрактов и деловых переговоров. Ваш оптимизм, легкость в общении и личное обаяние обусловят ряд полезных деловых знакомств, которые очень пригодятся в будущем. Чтобы избежать разочарований или финансовых потерь, внимательно относитесь к делам, связанным с покупками или с оформлением документов.

Близнецы. Во избежание финансовых потерь или нервного стресса лучше отказаться от активной деятельности. Противопоказана поспешность в принятии решений. Переговоры с партнерами будут затруднены и не принесут ощутимых результатов. Вероятны проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами. Возможны досадные недоразумения с близкими.

Рак. День благоприятный для контактов. Вероятно, вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые помогут в дальнейшем. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Возможно получение заманчивого предложения. Но не спешите давать согласие. Если вы сомневаетесь в правильности решения, доверьтесь советам опытных коллег.

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Лев. Сегодня в любых делах и намерениях опирайтесь на помощь и советы близких людей. Проявите решительность в достижении цели. Вероятно некоторое ухудшение самочувствия. Любое заболевание может затянуться. Нельзя стричь волосы, употреблять тяжелую пищу.

Дева. Удачный день. Вы сможете преодолеть козни противников и врагов, улучшить материальное благосостояние в результате поездок или дел, связанных с расширением бизнеса или с новыми контактами, особенно с иностранцами.

Весы. Эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам с начальством и коллегами. Берегите нервы. Ни в коем случае не занимайтесь гаданиями или колдовством, это может привлечь очень опасные силы. Полезны водные процедуры, посещение бассейна.

Скорпион. Следует быть крайне внимательными к своему здоровью. Воздержитесь от тяжелой пищи. Вы можете потерять уверенность в себе. Но не принимайте все так близко к сердцу. Возможно, вашей половине стоит уделить вам больше времени, так как вам необходим отдых.

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Стрелец. День достаточно пассивный. Разворачивать какой-нибудь грандиозный проект рано, но подумать об этом можно. Ваш консерватизм в этот день очень пригодится. Нежелательно принимать поспешные решения. Общение с противоположным полом избавит вас от психологического напряжения.

Козерог. Этот день может быть связан со множеством накопившихся мелких домашних дел. Вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты. Ваши действия не слишком одобрят близки. Сфера личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями.

Водолей. Благоприятный день для представителей творческих профессий. Вы не должны пропустить этот период для работы, творчества и контактов с самыми близкими людьми. Бизнесменам рекомендуется разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца ранее начатое дело. Возможна финансовая поддержка. Дома царит полное взаимопонимание.

Рыбы. Двойственный, противоречивый характер первой половины дня обусловит вероятные неприятности, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Вторая половина дня благоприятна для оформления нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев