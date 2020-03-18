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В Белогорске за торговлю контрафактной водкой и пивом предпринимателю грозит штраф до 1 миллиона рублей

В Белогорске за торговлю контрафактной водкой и пивом предпринимателю грозит штраф до 1 миллиона рублей

Информация о нелегальной торговле контрафактным алкоголем поступила в инстаграм-аккаунт главы Белогорска от одного из жителей микрорайона Базы-57. В целях пресечения незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Белогорска были изъяты очередные 25 бутылок нелегальной водки и 165 литров пива.

Мероприятие провели сотрудники полиции совместно со специалистами отдела труда и потребительского рынка. По факту незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии составлены и направлены в арбитражный суд Амурской области административные протоколы.

Предпринимателю за правонарушение грозит наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, или дисквалификация на срок от двух до трех лет по статье «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии» и штраф в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой по статье «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

«Такие мероприятия проводятся на постоянной основе. Поддельный алкоголь может содержать метанол, – добавила главный специалист отдела по труду и потребительскому рынку администрации Белогорска. – Это яд, от которого люди умирают, либо становятся инвалидами. Поэтому, покупая кустарный алкоголь “из-под прилавка”, потребитель подвергает опасности жизнь и здоровье свое и своих близких».

О фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции жители города могут сообщить следующими способами: личным обращением в администрацию Белогорска, либо написав в инстаграм-аккаунт @alcohol.control, либо позвонив по телефону горячей линии 8 (41641) 2 65 82, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #закон #суды #торговля

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Комментарии
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  • mm_Вероника Морева

    mm_Вероника Морева
    32 минуты назад

    Как защитится от КОРОНАВИРУСА? Все мы знаем что в зоне риска старики и дети, все потому что у них слабый иммунитет. Но теперь можно быстро подстегнуть иммунитет, способ реально проверенный на своих детях, а вычитала о нем здесь ---- http://bit.do/medblog

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