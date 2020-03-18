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18марта
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сегодня, 18:29 6

В Амурской области отменяют все мероприятия с участием более 50 человек

В Амурской области отменяют все мероприятия с участием более 50 человек

В правительстве Амурской области состоялось заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Его провела руководитель штаба, заместитель председателя правительства региона Юлия Рябинина.

Было озвучено, что, несмотря на стабильную обстановку по коронавирусу, для того, чтобы максимально обезопасить население, решено усилить предпринимаемые меры. Одним из основных решений, принятых на заседании штаба, стала отмена всех массовых мероприятий на территории региона с числом участников более 50. В Приамурье отменяются или переносятся крупные культурные, спортивные и другие мероприятия. Ограничить работу будет рекомендовано и кинотеатрам, другим учреждениям, где предполагается массовое пребывание людей.

Также на заседании штаба рассматривались такие важные вопросы, как организация самоизоляции для граждан, прибывающих из-за рубежа, обследование амурчан на наличие вируса по их желанию, формирование дополнительных медицинских бригад для работы с гражданами на дому.

Отдельное внимание было уделено ситуации, связанной с наличием в Приамурье продовольствия и товаров первой необходимости. Вопрос будет находиться на ежедневном контроле, принято решение о проведении мониторинга.

Министерство экономического развития и внешних связей уже организовало встречу с руководством крупных торговых сетей в свете фиксации ажиотажного спроса на определенную продукцию (такую как гречка, макароны, консервы). Отмечается, что в регионе сформирован достаточный запас продовольствия. Сети подготовлены к тому, что из-за необоснованного ажиотажа спрос может повышаться и далее. Магазины будут контролировать эту ситуацию, не допуская пустых полок и в случае необходимости увеличивая заявки на поставку той или иной продукции.

Отдельная работа будет вестись в части контроля цен. В случае выявления необоснованного подорожания продуктов и товаров первой необходимости вопрос будет незамедлительно передан в Федеральную антимонопольную службу.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    поликлиники закрываем? там точно больше собирается

  • Секвойя

    Секвойя
    1 час назад

    Ваабще реально общаться по видео способов достаточно при всеобщей оцифровке, страховой медицине компенсировать расходы на интернет трафик патамушта па-любому дешевле чем лечить заболевших. Кстати, рукаводитель штаба тож магла бы пример паказать безапасного контакта с аудиторией вызванных ею должностных лиц. Кланяюсь, С заботой о земляках и о близких.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Вот и ладушки!

    Предлагаю собраться толпой не более 50 человек в какой-нибудь кафешке и коллективно продезинфицироваться!

    Заодно и новости по борьбе с коронавирусом обсудим.

  • invv

    invv
    1 час назад

    По поводу поликлиник - вопрос, конечно, интересный, неужели и их закроют?

  • Kotik0028

    Kotik0028
    45 минут назад

    Вот реально, если естть заболевшие, тогда да. Но если их нет, тогда ЗАЧЕМ. Либеральная шваль очки набирает, устраивая панику. Ровно как и коммунистическая, опять - " до основания....". Подвальнненские удальцы, совместно собчачскими сучечками тоже хотят откусить от России. Может пора от этих пушкиных-москальковых защищаться, лично я очень хорошо умею стрелять из пулемета(((

  • mm_Вероника Морева

    mm_Вероника Морева
    33 минуты назад

    Как спасти себя от КОРОНАВИРУСА ? Суть в том что вирус не цепляется к тем у кого сильный иммунитет, значит если поднять иммунитет то можно вообще не заразиться или переболеть без осложнения (которые вызывают смерть), так вот есть проверенный препарат который отлично поднимает иммунитет и реально помогает, вот---- http://bit.do/medblog

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