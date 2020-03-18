В Амурской области отменяют все мероприятия с участием более 50 человек

В правительстве Амурской области состоялось заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Его провела руководитель штаба, заместитель председателя правительства региона Юлия Рябинина.

Было озвучено, что, несмотря на стабильную обстановку по коронавирусу, для того, чтобы максимально обезопасить население, решено усилить предпринимаемые меры. Одним из основных решений, принятых на заседании штаба, стала отмена всех массовых мероприятий на территории региона с числом участников более 50. В Приамурье отменяются или переносятся крупные культурные, спортивные и другие мероприятия. Ограничить работу будет рекомендовано и кинотеатрам, другим учреждениям, где предполагается массовое пребывание людей.

Также на заседании штаба рассматривались такие важные вопросы, как организация самоизоляции для граждан, прибывающих из-за рубежа, обследование амурчан на наличие вируса по их желанию, формирование дополнительных медицинских бригад для работы с гражданами на дому.

Отдельное внимание было уделено ситуации, связанной с наличием в Приамурье продовольствия и товаров первой необходимости. Вопрос будет находиться на ежедневном контроле, принято решение о проведении мониторинга.

Министерство экономического развития и внешних связей уже организовало встречу с руководством крупных торговых сетей в свете фиксации ажиотажного спроса на определенную продукцию (такую как гречка, макароны, консервы). Отмечается, что в регионе сформирован достаточный запас продовольствия. Сети подготовлены к тому, что из-за необоснованного ажиотажа спрос может повышаться и далее. Магазины будут контролировать эту ситуацию, не допуская пустых полок и в случае необходимости увеличивая заявки на поставку той или иной продукции.

Отдельная работа будет вестись в части контроля цен. В случае выявления необоснованного подорожания продуктов и товаров первой необходимости вопрос будет незамедлительно передан в Федеральную антимонопольную службу.