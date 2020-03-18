В Благовещенске на дороге возник «портал» (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» 18 марта прислали видео, сделанное в Благовещенске. Как объяснил по телефону амурчанин Николай, на улице Пионерской, рядом с торговым центром «Хуафу», на дороге возник глубокий провал.

В пресс-службе администрации Благовещенска агентству сообщили, что, действительно, в районе здания по Пионерской, 47, произошел провал асфальтового покрытия, связанный, предположительно, с повреждением плиты перекрытия тепловой камеры. Для обеспечения безопасности здесь уже установлено ограждение, выставлены предупреждающие знаки. В ночное время участок будет освещен. К устранению дефекта бригада «Амурских коммунальных систем» приступит 19 марта.

Фото пресс-службы мэрии

Администрация Благовещенска просит водителей быть внимательными при проезде данного участка дороги. При обнаружении подобных дефектов необходимо звонить в ЕДДС города по телефону 8 (416) 220-21-12.