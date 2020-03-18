С 19 марта закрывается ледовая переправа Поярково – Сюнькэ

Движение на грузовом направлении пунктов пропуска Поярково (РФ) и Сюнькэ (КНР) завершается 19 марта. Такое решение принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха и исходя из общего состояния ледовой дороги, сообщили в областном правительстве.

В этом сезоне ледовая переправа Поярково – Сюнькэ открылась 13 января. Международные грузопассажирские перевозки на этом направлении планируется возобновить к середине мая – после открытия летней навигации.

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Екатерина PL