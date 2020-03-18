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сегодня, 19:15 7

Банкам могут запретить брать комиссию за коммунальные платежи

Банкам могут запретить брать комиссию за коммунальные платежи
Фото: архив Амур.инфо

На федеральном уровне прорабатывается инициатива о запрете взимать комиссию при оплате квитанций за жилые помещения и коммунальные услуги кредитными организациями. Проект федерального закона поступил в Законодательное собрание Амурской области и 18 марта был рассмотрен на заседании комитета по вопросам экономики и собственности.

С 1 января 2020 года при оплате жилищно-коммунальных услуг взимается банковская комиссия, которая составляет от 0,5 до 2 % вносимой суммы. Причем не важно, как осуществляется платеж: через кассу, онлайн или банкомат.

Согласно предложенным в статью 155 Жилищного кодекса РФ поправкам, комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение или коммунальные услуги взиматься не будет. Запрет планируется распространить как на кредитные организации, так и на операторов почтовой связи, пишет пресс-служба амурского заксобрания.

«Жилищно-коммунальные платежи – это неотъемлемая часть ежемесячных расходов, обязательная часть. И сегодня многим наличие комиссии кажется несправедливым. Рассмотрев законопроект, вносимый депутатами Государственной думы, комитет принял решение инициативу одобрить», – прокомментировал председатель комитета законодательного собрания по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.

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#заксобрание #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Tuxa20

    Tuxa20
    1 час назад

    Давно пора

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    Интересный ход. Все банки - это коммерческие структуры, по этому как и у всех наверняка в уставе указано, что созданы для получения прибыли. В любой сфере услуг обслуживание клиентов платная услуга. Смысл компании держать сотрудников и платить им зарплату, если они бесплатно для компании проводят своё рабочее время. Ну и как они собрались по сути отменить оплату труда? А если банки и почта возьмут и откажутся оказывать бесплатные для них услуги, кто первым взвоет? Депутаты, которые, как иногда кажется, не могут найти более полезные занятия?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Какое у на Правительство заботливое!

    Сначала разрешает обобрать народ, а потом вдруг передумывает и, как раз перед голосованием, запрещает на некоторое время грабить народ таким способом.

    Наверное, надо пойти и проголосить против пакета поправок!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Я, конечно, понимаю, что такого не будет, но, чисто теоретически, чо ОНИ сделают, если норот проголосит против? Уже думцы всех уровней ЗА проголосили, суд согласился..., А тут "бац!!" И такой финт ушами. Пересчитают голоса? Правильно?

  • mm_Вероника Морева

    mm_Вероника Морева
    33 минуты назад

    Kак защититcя от КОPОНАВИPУСА? Вcе мы знаем что в зоне риcка cтарики и дети, все потому что у них cлaбый иммунитeт. Но тeперь можно быстрo пoдстегнуть иммунитeт, cпоcоб рeально провeренный на своих дeтях, а вычитaлa о нeм здeсь ---- https://t1p.de/465c

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    10 минут назад

    поправки в Конституцию приняли за 3 дня, а поправку в ст 155 будут мурыжить до Нового года(предварительно), потом стоимость комиссии засунут в тариф и объявят о заботе...

  • амурская алена

    амурская алена
    10 минут назад

    Обязанности операциониста в банке

    В должностные обязанности операциониста в банке входит:

    консультирование клиентов;

    открытие, ведение и закрытие счетов и вкладов;

    оформление кредитов;

    оформление пластиковых карт;

    прием коммунальных и иных платежей;

    оформление переводов с открытием и без открытия счета;

    работа с наличностью. Я оформляю полюсы ОСАГО в страховой компании и тоже хочу брать с клиентов 2-3 процента,за оформление и за взятие наличных ,за эту услугу.

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