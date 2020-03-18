Банкам могут запретить брать комиссию за коммунальные платежи

Фото: архив Амур.инфо

С 1 января 2020 года при оплате жилищно-коммунальных услуг взимается банковская комиссия, которая составляет от 0,5 до 2 % вносимой суммы. Причем не важно, как осуществляется платеж: через кассу, онлайн или банкомат.

Согласно предложенным в статью 155 Жилищного кодекса РФ поправкам, комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение или коммунальные услуги взиматься не будет. Запрет планируется распространить как на кредитные организации, так и на операторов почтовой связи, пишет пресс-служба амурского заксобрания.

«Жилищно-коммунальные платежи – это неотъемлемая часть ежемесячных расходов, обязательная часть. И сегодня многим наличие комиссии кажется несправедливым. Рассмотрев законопроект, вносимый депутатами Государственной думы, комитет принял решение инициативу одобрить», – прокомментировал председатель комитета законодательного собрания по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.