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В Свободном пропала женщина

В Свободном пропала женщина

В Приамурье разыскивают Наталью Никитину. 13 марта женщина 1978 года рождения ушла из дома в городе Свободный и пропала.

Информацию о пропавшей опубликовал ПСО «Гром» в Инстаграме. В публикации уточняется, что амурчанка может находиться в Белогорске, Благовещенске или Шимановске.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы пепельно-русые до плеч.

Была одета: шуба мутоновая светло-серая, шарф-снуд темно-серый, черные спортивные брюки, черные меховые полусапожки с меховым помпоном на носке, при себе имела черную сумку через плечо. Особые приметы: на всех пальцах рук носит серебряные кольца, на руке – браслет.

Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в поисках пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 914-046-35-44, 8 914-606-28-40.

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#происшествия #Свободный

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