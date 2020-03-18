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сегодня, 16:49 1

Нотариальные сделки можно будет совершать дистанционно

Нотариальные сделки можно будет совершать дистанционно

Практически любой документ теперь можно передать в любой регион нашей страны через нотариуса. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала президент Нотариальной палаты Ася Казарян.

«Сначала нотариус переводит документ в электронный вид и передает его нотариусу в нужном вам регионе. Там нотариус переведет документ опять в бумажный вид и выдаст его вашему поверенному», – объясняет Ася Ароновна.

К тому же в российском законодательстве принят ряд законов, которые позволят уже в следующем году проводить сделки дистанционно. «К примеру, покупатель в Сочи, продавец – в Благовещенске. Они приходят одновременно к каждый к своему нотариусу. Те в свою очередь установят онлайн-контакт между собой. Заранее подготовят проект сделки. Обе стороны его прочитают, одобрят, подпишут простыми электронными подписями. Для этого не нужно делать специальные электронные подписи. И один из этих нотариусов зарегистрирует сделку в органах Росреестра», – рассказывает Ася Казарян.

Сейчас нотариусы практически моментально могут проверить подлинность документа. Как это работает, об этом видео.

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#Простые вопросы

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Комментарии
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  • borer

    borer
    47 минут назад

    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

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