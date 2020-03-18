В Приамурье перенесли досрочную сдачу ЕГЭ из-за коронавируса

Сроки досрочной сдачи Единого государственного экзамена в Амурской области перенесли в связи с распространением коронавирусной инфекции. О мерах по предотвращению эпидемии в регионе рассказала министр образования и науки Светлана Яковлева на встрече с представителями СМИ.

Досрочная сдача экзамена для выпускников прошлых лет должна была состояться с 20 марта по 13 апреля. Теперь возможность пройти аттестацию у указанной категории амурчан будет в основной период проведения экзамена – с 25 мая по 29 июня.

Как пояснили на пресс-конференции, такие меры приняты во всех регионах страны. И Амурская область их выполняет, несмотря на то, что в регионе нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

«В досрочный период почему сдают, потому что кто-то куда-то хотел выехать, – рассказала Светлана Яковлева. – Если мы сейчас говорим о том, что у нас выезды ограничиваются, то логично понимать, что и досрочный период в большинстве своем теряет смысл».

Такое решение было принято после совещания у зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. В части досрочного этапа на федеральном уровне подписаны изменения в расписании экзамена. 32 тысячи человек, которые собирались сдавать экзамен досрочно, теперь будут сдавать его в резервные дни основного этапа – в июне.

«Если по каким-то причинам надо сдать экзамен раньше, по предъявленным документам в региональные государственные экзаменационные комиссии будет приниматься решение, чтобы они сдавали ЕГЭ в основные дни – в первой половине июня. (…) Будем настаивать, чтобы обработка материалов проводилась в более ускоренном режиме, чтобы все вовремя смогли сдать и поступить в выбранные вузы», – сообщил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Контрольные работы в школах при этом сохранятся. Решения по отмене или переносу проверки знаний будут приниматься исходя из конкретных обстоятельств. В министерстве образования Амурской области пояснили, что на проведение всероссийских проверочных работ дается достаточно длительный срок – до двух недель. Возможно, там тоже будут внесены изменения.

Предупредительные меры коснулись не только сроков государственного экзамена. Несколько амурских школ внесли коррективы в учебные расписания и даже изменили форму занятий.

«В настоящий момент в 10 школах (из 294 образовательных организаций области) ученики 40 классов переведены на дистанционное обучение, – пояснила журналистам Светлана Яковлева. – Сделано это не из-за коронавируса, а в связи с тем, что уровень заболеваемости ОРВИ там превысил 20 %. В связи с участившимися простудными заболеваниями дети школы села Чигири Благовещенского района ушли на каникулы раньше, поскольку руководство учебного заведения посчитало это оптимальным решением».

Как подчеркнули на встрече в правительстве, это больше предупредительные меры. Эпидемиологическая ситуация в Приамурье стабильная, и необходимости в полном переводе школьников на дистанционное обучение нет. При этом было отмечено, что решение о введении данных мер руководство организации принимает самостоятельно.