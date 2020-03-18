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С 23 марта школьники в России из-за коронавируса уйдут на вынужденные каникулы

С 23 марта школьники в России из-за коронавируса уйдут на вынужденные каникулы
Фото: министерство образования и науки Амурской области

Обновлено: 17:13

С 23 марта до 12 апреля в школах России будут объявлены каникулы. Об этом сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Это коснется и школьников Амурской области.

«При этом будет организована поддержка и дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы. Мы благодарим операторов связи за организацию бесплатного доступа к этим ресурсам. Также крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный доступ к электронным учебникам, чтобы дети могли иметь возможность при необходимости получать образование», – заявил министр.

Однако это не означает, что школы закроются на карантин. «При этом школы работают. И особенно актуально для тех школьников, которые учатся в начальном классе. Если по каким-то причинам родители не могут оставить детей дома, соответственно с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу», – заверил глава федерального ведомства.

Также вводится система дистанционного обучения для учащихся среднего профессионального образования. Для них также будет организована методическая поддержка.

С 23 марта до 12 апреля не будут посещать школы и юные амурчане, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

«Школьники, которые занимаются по триместрам, со следующего понедельника переходят на двухнедельное дистанционное обучение, а затем планово уходят на семь дней каникул до 12 апреля. Каникулярное время для детей, которые согласно учебному плану должны уйти отдыхать с 23 марта, остается без изменений. После семидневной передышки они также переходят на две недели дистанционного обучения», – прокомментировала заместитель председателя правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

В связи с принятыми изменениями при минобрнауки области организована рабочая группа по оказанию школам методической помощи. Исчерпывающие разъяснения представители министерства и Амурского областного института развития образования дадут завтра в рамках совещания в режиме ВКС.

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#школа

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    вот жеж, так отправлять в понедельник ребенка в школу или не отправлять? хрен кто разберется

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    вообще запутали, то заголовки школы не закроют то закроют

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    вообще запутали, то заголовки школы не закроют то закроют

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Глава ведомства, видать, сам не понял, что говорить...

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    В такие тяжелые времена и подтверждается, кто у власти в России...

  • Ольга1972

    Ольга1972
    34 минуты назад

    В нашей школе они текущие

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