Компании, арендующей помещение у благовещенца, придется гасить миллионный долг

В Благовещенске судебные приставы и налоговики провели рейд в отношении мужчины, задолжавшего более миллиона рублей. Они нагрянули в помещение, которое должник сдает крупной компании. Так как мужчина уклоняется от оплаты долга, возмещать его будут арендаторы. Соответствующее постановление вручили одному из сотрудников.

«В ходе осуществления исполнительных действий было установлено, что за должником числится недвижимость. Также было установлено, что должник сдает эту недвижимость. Был запрошен договор аренды, по результатам чего было установлено, что должник получает денежные средства с аренды помещения. Было вынесено постановление о взыскании денег, получаемых от аренды. Удерживаться будет 50 %», – рассказал судебный пристав-исполнитель Сергей Зверев. В случае если деньги поступать не будут, организацию привлекут к административной ответственности – назначат штраф до 100 тысяч рублей, добавил он.

Должнику давалось 5 дней для добровольного погашения задолженности, однако в срок он не уложился. Поэтому в отношении него судебные приставы применили соответствующие меры – арестовывали счета, ограничили выезд за пределы страны. К тому же у должника арестована недвижимость, сейчас она находится на оценке.

Задолженность у амурчанина копится с 2015 года. Однако, как отмечают приставы, фактическая возможность для оплаты у него имеется. В Благовещенске и Благовещенском районе общая задолженность по имущественным налогам составляет больше 390 миллионов рублей.

С начала 2020 года проведено 5 подобных рейдов в отношении 28 налогоплательщиков. В ходе проведения совместных рейдовых мероприятий судебными приставами-исполнителями вынесено 38 постановлений актов описи и ареста на имущество должников, в том числе 3 – на объекты недвижимости. Вынесено 3 постановления об обращении взыскания на арендную плату.

В результате проведенной работы службы судебных приставов по Амурской области и межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области за 2 месяца 2020 года взыскано в бюджетную систему РФ более 6 миллионов рублей.

Всего с начала 2020 года за счет мероприятий, направленных на снижение долга по имущественным налогам, поступило в бюджет 39 миллионов рублей, что на 15 миллионов больше аналогичного периода прошлого года.