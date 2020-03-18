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Подозреваемый в поджогах автомобилей задержан в Белогорске

Подозреваемый в поджогах автомобилей задержан в Белогорске
Фото: pixabay.com

В Белогорске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджогах автомобилей. Возбуждено уголовное дело, амурчанину грозит лишение свободы.

В МО МВД России «Белогорский» поступило заявление от жителя Белогорска. Мужчина сообщил, что во дворе дома неизвестный путем поджога уничтожил его автомобиль Toyota Carina. Ущерб составил 200 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника – гражданина 1983 года рождения. Предварительно установлено, что амурчанин причастен еще к одному подобному факту – в феврале аналогичным способом был уничтожен автомобиль Toyota Tercel, помимо этого, на сумму 27 000 рублей причинен ущерб рядом стоявшей машине Mitsubishi Lancer.

Следователями СО МО МВД России «Белогорский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#Белогорск #криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • mm_Вероника Морева

    mm_Вероника Морева
    32 минуты назад

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