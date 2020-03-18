Юные амурчане разработали проекты для амурского газоперерабатывающего и газохимического кластера

В благовещенском центре выявления и поддержки одаренных детей «Вега» прошёл финал регионального трека всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В смене приняли участие около 50 школьников 8-10 классов, в том числе воспитанники детского технопарка «Кванториум» города Свободный.

В рамках конкурса одарённые старшеклассники разрабатывали и защищали проекты по шести направлениям: «Космические технологии», «Нанотехнологии», «Агропромышленные и биотехнологии», «Умный город и безопасность», «Современная энергетика», «Новые материалы».

Многие проекты ориентированы на реализацию в рамках будущего газоперерабатывающего и газохимического кластера рядом со Свободным, а сырьевой базой для них должны стать продукция Амурского ГПЗ «Газпрома» и Амурского ГХК, реализацию которого прорабатывает СИБУР. Часть работ прошла экспертизу сотрудников СИБУРа и получила высокие оценки от представителей компании.

Одним из таких проектов стала разработка проекта технологической карты по производству кормового метионина – полезной добавки для обогащения комбикормов, премиксов, смесей при составлении рационов для животных. «Наша задача заключалась в том, чтобы рассмотреть и проанализировать имеющиеся технологии производства метионина. Предложить адаптивную технологию производства метионина для Амурского ГПЗ, а также провести лабораторный эксперимент по получению метионина по предлагаемой технологии Разработанная технология позволит производить метионин с помощью модульного цеха», – пояснили авторы проекта команда «Кантри», состоящая из школьников Благовещенска и Свободного. Базовым сырьём для производства вещества, по их расчётам, должны стать компоненты природного газа, вырабатываемые на Амурском ГПЗ – этан и метан. Сейчас же метионин производится с использованием серной кислоты, что, по мнению, авторов проекта, не так выгодно в соотношении цены и качества.

Ещё одна сборная команда в составе учащихся из Свободного и Благовещенска – «Газировка», представила проект совершенствования технологии АБС-пластика – современного синтетического полимерного материала с высокой ударопрочностью и эластичностью. Школьники считают, что их предложение позволит сделать производство пластика ещё более экономичным и экологичным. Материал можно будет перерабатывать и использовать вторично. Основой для производства АБС-пластика также должен стать природный газ.

Команда старшеклассников «Вольфрам», напротив, представила проект получения из природного газа биоразлагаемого материала – полилактида. Базовым сырьем для вещества должен стать этилен. «Применение готового продукта возможно в медицине – изготовление хирургических нитей, штифтов, в пищевой промышленности – изготовление упаковки, одноразовой посуды, а также в качестве материала для 3D-печати», – пояснила разработчик химик-практик Аннета Чулаевская.

Среди проектов, связанных с будущим газоперерабатывающим и газохимическим кластером, был представлен модуль по переработке азота и производству азотных удобрений, который авторы – команда «Восток-6» предложили создать на Амурском ГХК. «Результатом нашей работы является проект модуля по переработке азота. Мы доказали экономическую эффективность проекта в Амурской области и выгоду для всего Дальневосточного региона. Рассмотрели возможных партнеров для продажи готовой продукции. Ими могут стать КНДР, Южная Корея и Япония», – считают школьники.

Ещё один проект под названием «Фуллерены» был представлен командой «XI/IM PERIO». Фуллерены – это молекулярные соединения, технологию синтеза которых школьники предлагают улучшить с помощью природного газа, а затем использовать их в исследованиях в области медицины. В том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями, с ВИЧ-инфекцией, лечении рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.

Проекты по газохимии курировали преподаватели АмГУ, БГПУ, наставники Кванториума г. Благовещенск, а также студенты Амурского госуниверситета, обучающиеся по целевой контрактной подготовке СИБУРа.

Эксперты, оценивающие проекты в рамках регионального этапа конкурса «Большие вызовы», отметили их высокий уровень, их уникальность и качество проработки. В этом году, свои проекты представили учащиеся свободненского филиала Кванториума, созданного при поддержке СИБУРа. Помимо предложений, связанных с газопереработкой и газохимией, ребята презентовали проекты в направлениях «Умный город», «Агропромышленные и биотехнологии». Например, создание 3D-модели амурского динозавра, которую можно демонстрировать не только в палеонтологическом музее, но и с помощью специального приложения для смартфонов; создание IT-улея, который поможет спасать пчёл от воздействия пестицидов.

Представленные проекты получили высокие оценки экспертов. Победители будут приглашены на июльскую научно-технологическую образовательную программу в образовательном центре «Сириус».

«Будет ещё одна экспертиза, – рассказал руководитель центра «Вега» Кирилл Иванов. – Очная защита будет записана на видео. Его мы направим в образовательный центр «Сириус». Там эксперты повторно оценят работы, проверив их на соответствие заявленным критериям. Далее школьников ждет видеоинтервью, по результатам которого будет сформирован список победителей».

Планируется, что научно-технологическая проектная образовательная программа «Большие вызовы – 2020» пройдет в «Сириусе» этим летом. Смена примет 400 школьников из разных регионов России. Участники будут работать над проектами по 12 трекам. Программа нацелена на полный цикл производства инноваций по научно-техническим направлениям.