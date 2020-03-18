Желающим сдать анализы на коронавирус в Приамурье окажут психологическую помощь (видео)

Тест-системы для выявления коронавирусной инфекции остаются в Амурской области самым загадочным явлением с начала мероприятий по недопущению распространения эпидемии в регионе. Роспотребнадзор настойчиво говорит, что сдать такие анализы можно исключительно по медицинским показаниям.

Некоторые амурчане безуспешно пытались выяснить, как можно убедиться в том, что они не являются носителями нового вида коронавируса. Роспотребнадзор уверяет, что излишняя мнительность не имеет объективных оснований. Кому сдавать анализы, а кому нет – разберутся врачи.

18 марта на очередной встрече с журналистами в областном правительстве руководитель надзорного ведомства свободно оперировала пятизначными цифрами, говоря о количестве обследованных граждан. Однако простой вопрос о том, сколько в области есть таких тестов, упорно игнорируется. «У нас достаточное количество тест-исследований» – это пока единственная формулировка, характеризующая область в готовности к борьбе с инфекцией. Что значит «достаточное» количество, для кого или для чего, не расшифровывается.

Утверждается, что теоретически любой человек может пройти этот самый тест. На практике, для исследования понадобятся веские основания.

«Прежде чем самому себе назначить медицинскую манипуляцию, нужно обратиться к доктору для того, чтобы он оценил ваше состояние и при необходимости провел соответствующее назначение и соответствующие исследования, – пояснила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова. – На сегодняшний день у нас достаточное количество тест-исследований для диагностики коронавирусной инфекции. Но это не просто так – я шел по улице и решил, не провериться ли мне. В таких случаях, пожалуйста, – в медицинскую организацию по месту жительства. Медики с вами побеседуют, разуверят ваши страхи. И если это уже приобретает такую истериоподобную ситуацию, медики окажут психологическую помощь. При необходимости, проведем лабораторные исследования».

Руководитель областного Роспотребнадзора подчеркнула, что коронавирус – инфекция новая, ее изучают. Но диагностика этой болезни не дает гарантии на то, что человек не заразится на следующий день после исследования.

«Диагностику, которую на сегодняшний день мы проводим, мы проводим по определенной схеме – нулевой, первый, третий день, десятый, – продолжила Ольга Курганова. – Это не все так просто, что сходили один раз и сделали. (…) Конечно, очень важна настороженность, чтобы нашему населению говорили о том, что, если вернулись из поездок, надо провести эти мероприятия. (…) На сегодняшний день провести исследования можно».

По данным Роспотребнадзора, сначала тесты на коронавирус делали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Там были изучены анализы 187 человек. Сейчас исследования на коронавирус проводятся в Амурской области. Всего на новую инфекцию в Приамурье было обследовано 804 человека. У всех людей с признаками заболевания выявлен другой патоген: грипп А, грипп В, парагриппы, аденовирусные инфекции.

Через пункты непрерывного медицинского наблюдения за весь период прошли 56 человек. Из них 6 находятся сейчас под непрерывным медицинским наблюдением. Остальные 50, в связи с отсутствием признаков инфекционного заболевания и завершения срока наблюдения в 14 дней, выписаны. Через медицинские организации области прошло 89 человек, у которых были признаки инфекционных заболеваний. Они вылечились и покинули учреждения.

С 23 января на территории Амурской области введены дополнительные мероприятия. Согласно комплексному плану проведена мобилизация всех ресурсов в области. Были закуплены дополнительные медицинские препараты, оборудование.

Между тем Роспотребнадзор не исключает вероятность заноса коронавируса в регион. Этому могут способствовать миграционные потоки. Сейчас возвращаются домой россияне, которые находились в неблагополучных странах.

Медики рекомендуют не паниковать, а сосредоточить усилия на профилактике этой инфекции. Руководитель Роспотребнадзора даже поделилась личным опытом в том, что помогает поддерживать себя в хорошей рабочей форме: «Хорошее настроение. И желание, и удовлетворение от той работы, которую делаешь, несмотря ни на что и вопреки всему. Чего и вам желаю. Хорошего всем настроения».