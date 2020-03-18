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Желающим сдать анализы на коронавирус в Приамурье окажут психологическую помощь (видео)

Желающим сдать анализы на коронавирус в Приамурье окажут психологическую помощь (видео)
Фото: https://olimp03.ru/

Тест-системы для выявления коронавирусной инфекции остаются в Амурской области самым загадочным явлением с начала мероприятий по недопущению распространения эпидемии в регионе. Роспотребнадзор настойчиво говорит, что сдать такие анализы можно исключительно по медицинским показаниям.

Некоторые амурчане безуспешно пытались выяснить, как можно убедиться в том, что они не являются носителями нового вида коронавируса. Роспотребнадзор уверяет, что излишняя мнительность не имеет объективных оснований. Кому сдавать анализы, а кому нет – разберутся врачи.

18 марта на очередной встрече с журналистами в областном правительстве руководитель надзорного ведомства свободно оперировала пятизначными цифрами, говоря о количестве обследованных граждан. Однако простой вопрос о том, сколько в области есть таких тестов, упорно игнорируется. «У нас достаточное количество тест-исследований» – это пока единственная формулировка, характеризующая область в готовности к борьбе с инфекцией. Что значит «достаточное» количество, для кого или для чего, не расшифровывается.

Утверждается, что теоретически любой человек может пройти этот самый тест. На практике, для исследования понадобятся веские основания.

«Прежде чем самому себе назначить медицинскую манипуляцию, нужно обратиться к доктору для того, чтобы он оценил ваше состояние и при необходимости провел соответствующее назначение и соответствующие исследования, – пояснила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова. – На сегодняшний день у нас достаточное количество тест-исследований для диагностики коронавирусной инфекции. Но это не просто так – я шел по улице и решил, не провериться ли мне. В таких случаях, пожалуйста, – в медицинскую организацию по месту жительства. Медики с вами побеседуют, разуверят ваши страхи. И если это уже приобретает такую истериоподобную ситуацию, медики окажут психологическую помощь. При необходимости, проведем лабораторные исследования».

Руководитель областного Роспотребнадзора подчеркнула, что коронавирус – инфекция новая, ее изучают. Но диагностика этой болезни не дает гарантии на то, что человек не заразится на следующий день после исследования.

«Диагностику, которую на сегодняшний день мы проводим, мы проводим по определенной схеме – нулевой, первый, третий день, десятый, – продолжила Ольга Курганова. – Это не все так просто, что сходили один раз и сделали. (…) Конечно, очень важна настороженность, чтобы нашему населению говорили о том, что, если вернулись из поездок, надо провести эти мероприятия. (…) На сегодняшний день провести исследования можно».

По данным Роспотребнадзора, сначала тесты на коронавирус делали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Там были изучены анализы 187 человек. Сейчас исследования на коронавирус проводятся в Амурской области. Всего на новую инфекцию в Приамурье было обследовано 804 человека. У всех людей с признаками заболевания выявлен другой патоген: грипп А, грипп В, парагриппы, аденовирусные инфекции.

Через пункты непрерывного медицинского наблюдения за весь период прошли 56 человек. Из них 6 находятся сейчас под непрерывным медицинским наблюдением. Остальные 50, в связи с отсутствием признаков инфекционного заболевания и завершения срока наблюдения в 14 дней, выписаны. Через медицинские организации области прошло 89 человек, у которых были признаки инфекционных заболеваний. Они вылечились и покинули учреждения.

С 23 января на территории Амурской области введены дополнительные мероприятия. Согласно комплексному плану проведена мобилизация всех ресурсов в области. Были закуплены дополнительные медицинские препараты, оборудование.

Между тем Роспотребнадзор не исключает вероятность заноса коронавируса в регион. Этому могут способствовать миграционные потоки. Сейчас возвращаются домой россияне, которые находились в неблагополучных странах.

Медики рекомендуют не паниковать, а сосредоточить усилия на профилактике этой инфекции. Руководитель Роспотребнадзора даже поделилась личным опытом в том, что помогает поддерживать себя в хорошей рабочей форме: «Хорошее настроение. И желание, и удовлетворение от той работы, которую делаешь, несмотря ни на что и вопреки всему. Чего и вам желаю. Хорошего всем настроения».

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#здоровье #коронавирус в Китае #медицина

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Комментарии
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  • BiTaMiHkA

    BiTaMiHkA
    2 часа назад

    насмешили))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    «Хорошее настроение. И желание, и удовлетворение от той работы, которую делаешь, несмотря ни на что и вопреки всему. Чего и вам желаю. Хорошего всем настроения»

    Масок нет, но вы держитесь...

    Эх, Оля...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Навеяло

    Не желающим умереть расскажут, как прекрасно на том свете.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    или психиатрическую помощь)))) если кто будет требовать)))

  • Lady G

    Lady G
    1 час назад

    от комментариев ржала больше, чем от прочитки))))))))))))))))))))

  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    А это не затормозит получению справок для других людей. Которые далеки, от либеральной грязи, льющейся из всех "эфиров". Ахтунг!!! Внимание, китайцы победили американский вирус, благодаря дисциплине. У нас ее до сиз пор нет, может пора расстреливать за уклонение от диагностики, может пора сказать хватит ЛГБТ шной швали пушкиной, и ее подруге матвиенко. НЕт у нас В России вирусов, но есть много толерантной швали, а вирусы, как и шваль пора дезинфицировать.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Kotik0028А это не затормозит получению справок для других людей. Которые далеки, от либеральной грязи, льющейся из всех "эфиров". Ахтунг!!! Внимание, китайцы победили американский вирус, благодаря дисциплине. У нас ее до сиз пор нет, может пора расстреливать за уклонение от диагностики, может пора сказать хватит ЛГБТ шной швали пушкиной, и ее подруге матвиенко. НЕт у нас В России вирусов, но есть много толерантной швали, а вирусы, как и шваль пора дезинфицировать.


    Кто нибудь понял этот бред?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    По всей видимости ,у нас в области,в основном, вся надежда на психиатрическую помощь,я так поняла.

  • Кот в сапогах

    Кот в сапогах
    1 час назад

    Что и требовалось доказать. Когда нужно - все цифры приводят. А тут действительно игнорируют вопрос о количестве тестов. Может нам так спокойнее будет? Что жалко что-ли цифру назвать? Конечно у людей это вызывает сомнения. Вот и все, и никакой нет истерики.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    foxik62

    Кто нибудь понял этот бред?


    Бухает товарищ

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    амурская алена

    По всей видимости ,у нас в области,в основном, вся надежда на психиатрическую помощь,я так поняла.



    Скоро подорожники появятся, а пока собираем берёзовые бруньки

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Tуман

    Навеяло

    Не желающим умереть расскажут, как прекрасно на том свете.



    Для этого молебны! Их ещё пока проводят в живую (в отличие от всяких музеев с онлайнами, в учебных заведениях отменяют обучение...)



    Скорее





    inoy

    или психиатрическую помощь))))



    На это у страховщиков строчка с ценой в прейскуранте найдётся (в отличие от анализа на корону)

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Работа идет! Формируются рабочие группы, проводятся совещания, разрабатываются комплексы мероприятий!

    Масок как в городе небыло, так и нет!

    Пойдемте собирать валежник!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Короче, всем, кто думает, что он заболел коронавирусом, голову лечить надо.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Короче, всем, кто думает, что он заболел коронавирусом, голову лечить надо.



    С помощью клизмы 10-литровой

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Я другого и не ожидала....

    С уважением

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    гусеница

    Я другого и не ожидала.... С уважением



    Как в небо пукнула.

    Чего не ожидала-то? Загадочная ты наша?

  • гусеница

    гусеница
    56 минут назад

    Tуман
    гусеница

    Я другого и не ожидала.... С уважением



    Как в небо пукнула.

    Чего не ожидала-то? Загадочная ты наша?


    О том и речь!

    С уважением

  • Tуман

    Tуман
    53 минуты назад

    Шёл десятый день празднования Международного женского дня...

  • MadNigra

    MadNigra
    52 минуты назад

    А на ВИЧ и Гепатит достаточно одного желания. Приходишь к врачу и говоришь - "Хочу сдать" и всё тут. И ни к каким психологам не отправляют. Хочешь - шуруй.

    А тут прям заворочались, гляди ка.

  • inoy

    inoy
    49 минут назад

    главное к мерам при АЧС не прийти((((

  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

  • retrogr

    retrogr
    36 минут назад

    ясно,нет нифига, но приказ делать вид и не сеять панику

  • Змей

    Змей
    35 минут назад

    И вас вылечат, всех вылечат)))

  • invv

    invv
    33 минуты назад

    Вот только забыли сказать, что к врачу по месту жительства попадешь только через 2 недели после обращения. А так-то да, конечно, если что, то к врачу нужно обращаться.

  • Колидор

    Колидор
    21 минута назад

    По мне так она правильно говорит! Что толку обследоваться, если за границу не ездили и не болеете! Панику развели везде! Есть показания к обследованию медицинские и эпидемиологические! А так в истерике че каждый день всех обследовать должны?! У нас заболевших нет в СМИ писали! И слава богу! Значит все меры принимаются плавильно!

  • домовенок

    домовенок
    3 минуты назад

    Между прочим, в Москве тоже любому желающему не сделают тест на коронавирус.

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