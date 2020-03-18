Американка в день рождения выиграла миллион долларов

Фото: Virginia Lottery

Жительница американского города Стерлинг, штат Вирджиния, выиграла миллион долларов в свой день рождения. Правда, именинница решила получить лишь часть выигрыша.

Робин Лаулер 5 марта праздновала день рождения и, находясь в магазине, купила билет моментальной лотереи. Выйдя оттуда, она стерла защитный слой и обнаружила, что стала победителем.

Первоначально женщина решила, что может рассчитывать лишь на 600 долларов, однако через мгновение поняла, что ей достался главный приз, составляющий миллион долларов (74 миллиона рублей). «Я остолбенела, – рассказывает она. — Я посмотрела на билет и произнесла: "Что это?"».

Согласно условиям лотереи, всю сумму можно получить лишь по частям, причем деньги выплачивают в течение продолжительного времени. Чтобы забрать выигрыш сразу, необходимо отказаться от его части. Лаулер выбрала единовременную выплату и получила 601,7 тысячи долларов (45 миллионов рублей), с которых ей придется заплатить налоги, сообщает «Лента.ру».

В 2019 году сообщалось о дезинсекторе из американского штата Теннесси, который также выиграл миллион долларов во время празднования дня рождения. Несмотря на свалившееся на него богатство, он не захотел бросать работу и обещал продолжить борьбу с вредителями.