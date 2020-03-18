При столкновении автомобилей в Благовещенске пострадали двое взрослых и ребенок (фото)

В Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими. В результате столкновения автомобилей травмы получили двое взрослых и ребенок.

Происшествие случилось 17 марта в 08:21 на нерегулируемом перекрестке улиц Северная – Кузнечная. Женщина-водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустила машину Toyota Lite Ace. Та ехала по главной дороге.

Subaru и Toyota столкнулись, в результате были травмированы пассажиры 1950, 1982 годов рождения и 11-летний мальчик-пассажир. Люди были пристегнуты штатными ремнями безопасности, но от силы столкновения получили травмы различной степени тяжести.

С начала 2020 года на дорогах Благовещенска и Благовещенского района в ДТП травмировано в общей сложности 28 пассажиров. Из них трое – несовершеннолетние.

Основной причиной ДТП в 2020 году является несоблюдение очередности проезда перекрестков, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Фото: instagram.com/blag_dtp