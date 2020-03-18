Благовещенская а капелла-студия Round 7 отправится на международный фестиваль (видео)

Благовещенская а капелла-студия Round 7 планирует побороться за звание лучшего мирового вокального коллектива. Для этого она отправится на международный фестиваль «Московская весна а капелла» в российскую столицу. Поездка запланирована на начало июня.

Фестиваль состоится в назначенную дату в случае, если массовые мероприятия не будут запрещены в связи с распространением коронавируса. Несмотря ни на что, амурский коллектив активно готовится к поездке.

А капелла-студия Round 7 образовалась 5 лет назад. Сейчас в ее составе 7 амурчан – в основном это учащиеся и работающая молодежь. В одном из своих аккаунтов в соцсетях группа охарактеризовала каждого участника так: Валентина Базанова – сердце всего коллектива, Валерия Загорская – сопрано и кукушка, Евгения Тишковская – солистка, запускающая мурашки по коже своим пением, Оксана Шкурченко – сопрано, подбирающая на ходу партии, Игорь Хватов – битбокс, ритм-опора, Надежда Ильина – альт, не сбивающийся с партии даже бульдозером, Александр Фёдоров – бас, основа основ, Евгения Зуева – сопрано, очаровательная солистка.

Около 3 лет коллектив работал в ОКЦ. Вокалисты выступали и выступают на различных городских площадках – АОДНТ, ДК профсоюзов, ГДК, – дают импровизированные концерты на набережной Амура. Их можно услышать в том числе на массовых областных мероприятиях по случаю праздников. Благовещенском вокальная студия. конечно, не ограничивается.

«За 5 лет мы уже объездили Владивосток, Хабаровск, Москву. Были дипломантами, призерами, лауреатами во всяких конкурсах. А на "Московскую весну" уже в 4-й раз поедем. Там нужно будет выступить на трех площадках в разных концах города, представить получасовую программу. Повезем несколько композиций – это свои аранжировки в основном народных песен. В том числе повезем композицию "Зимушка". Участница нашей группы положила музыку на стихи Есенина "Весна", так она и получилась», – рассказала руководитель коллектива Валентина Базанова.

Несмотря на то, что столичные зрители благовещенцев принимают на ура – в 2017 году слушатели несколько раз вызывали вокалистов на бис, – самим музыкантам больше нравится Владивосток, нежели столица. Говорят, творчества там больше и есть чему поучиться. Вокалисты также любят поэкспериментировать и включить в исполнение, например, варган или африканский барабан (джембе).

«Мы хотим поехать во Владивосток, мы там часто бываем. Очень его любим, больше чем Москву. В музыкальном плане там почему-то намного интереснее, чем в столице. Хотим еще съездить в конце лета в Петербург, если массовые мероприятия не запретят. Вообще, мы подбираем такие конкурсы вокальные, где есть чему поучиться, опыта набраться. Например, во время джазового фестиваля во Владивостоке мы просто слушали взахлеб все подряд, интересно было», – добавила Валентина Михайловна.

Руководитель добавила, что сейчас они готовятся еще и к отчетному концерту в Благовещенске. Музыканты выступят с детской группой Round 7-teen, созданной на базе их коллектива. Мероприятие запланировано в ЦЭВе на 29 апреля.