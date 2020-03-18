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Дочь Любови Успенской рассказала, что в молодости у матери было больше проблем с алкоголем, чем у отца

Дочь Любови Успенской рассказала, что в молодости у матери было больше проблем с алкоголем, чем у отца
Фото: : Личная страница героя публикации в соцсети

Скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной продолжается. Каждый день появляются новые подробности личной жизни королевы шансона и ее наследницы. Так, дочь рассказала о любви Любови к алкоголю и о ее мужчинах.

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов отправился в Лос-Анджелес, чтобы поговорить с 30-летней дочерью Успенской Татьяной Плаксиной. Девушка уже месяц живет в США у отца после семейного скандала, который прогремел на всю страну.

В беседе с телеведущим наследница королевы шансона пожаловалась, что всю жизнь родительница не давала ей свободы. Поэтому теперь у нее слишком много обид. И она не будет молчать, сообщает «Комсомольская правда».

Девушка уверяет: «Я ее всегда раздражала. Мама с детства ревнует меня к отцу. Он отдал свою жизнь ей. В молодости они выпивали. Я бы сказала, что у нее больше было проблем с алкоголем, чем у него».

По словам Плаксиной, родительница ей просто завидует. Таня заявила, что мужчины, ранее оказывавшие знаки внимания ее матери, стали заглядываться на нее. «Мамины ухажеры сами лезли ко мне. Я от нее этого не скрывала. Это такой мир, где нет никаких моральных граней и ценностей. Конечно, ей это не нравилось. А мне нравилось получать внимание. Но я понимала, что это что-то нездоровое», – поделилась девушка.

Дочь пока не готова простить Успенскую. «Когда человек тебя всю жизнь подавляет, с ним совсем не хочется мириться», – сказала она.

Скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной разразился после выхода программы "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера. Наследница королевы шансона раскрыла правду о жизни с родительницей. 30-летняя дочь знаменитости призналась: «Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить». По словам Татьяны, несколько раз мать говорила ей: «Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют».

После шокирующих откровений Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы. Как заверила артистка, ушлые репортеры буквально взяли Татьяну в заложницы.

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#дети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    2 минуты назад

    это кому-то интересно?..

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