В МИД РФ рассказали, куда обращаться за границей в случае трудностей при возвращении домой

В МИДе РФ проинформировали, что делать россиянам, оказавшимся за границей в трудной ситуации в связи с закрытием границ из-за коронавируса. Людям советуют незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением – посольством, генеральным консульством – и обрисовать ситуацию, включая место нахождения.

Об этом 17 марта рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров на оперативном совещании в МИД России. Прозвучало, что связаться с учреждениями можно по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети российских загранучреждений.

Кроме того, в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ситуационно-кризисного центра, которым можно передать всю информацию по телефонам: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97. Возможность направлять сообщения остается через аккаунты министерства в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте).

Сергей Лавров подчеркнул необходимость принятия российскими дипломатическими представительствами исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов российским гражданам, желающим вернуться на родину. Ранее был создан координационный штаб под руководством заместителя министра иностранных дел России Сыромолотова, головным департаментом которого является ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ).

МИД РФ настоятельно рекомендует россиянам воспользоваться возможностью прибытия в Россию, независимо от видов транспорта и пересадок там, где это возможно на сегодняшний день, сообщает минэкономразвития Амурской области.

Несколько дней назад о невозможности вернуться домой в социальных сетях рассказала одна амурчанка. Она возвращалась из Индии через Малайзию и сейчас не может попасть в Приамурье из-за закрытия границ. Девушка рассказывала, что ее обратный билет порвал сотрудник аэропорта, деньги за него не вернули, а на покупку нового нет средств. По словам амурчанки, она обратилась в российское посольство, но там ей в помощи отказали.