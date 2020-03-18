40-летняя женщина с шестью детьми выглядит так, что ее принимают за подружку сына

Фото: Claire Barratt, TikTok

Пользователи видеосервиса TikTok поражены тем, как выглядит «вечно молодая» многодетная британка. Ее популярность растет в Сети день ото дня.

Клэр Бэррет из города Кингстон-апон-Халл зарегистрировалась в TikTok три месяца назад. С тех пор ее видео посмотрели миллионы раз, а на ее аккаунт подписались 145 тысяч человек. Она надеется, что ее популярность продолжит расти, и к Новому году у нее будет миллион подписчиков.

Бэррет – многодетная мать, у нее шестеро детей. Но зрители нередко принимают 40-летнюю женщину за подружку ее собственного сына. Чтобы доказать, свой возраст, она выложила в интернет фотографию водительских прав, где указана дата ее рождения, пишет «Лента.ру».

«Честное слово, ты выглядишь так молодо, что мне казалось, мы ровесники, а мне 23», – пишет в комментариях один из ее поклонников. «Ты реально выглядишь на 20, в чем секрет, сестренка?» – спрашивает другая.

По словам Бэррет, ее образ в TikTok очень близок к реальности, хотя бывают дни, когда она чувствует себя не на 21 год, а на 121. При этом женщина утверждает, что у нее есть видео, перед которыми она даже не делала макияж. «Когда становишься родителем, легко забыть, какой ты была раньше, – говорит она. – Я хочу сказать, что нужно не терять себя и веселиться».

Ранее сообщалось о «вечно молодой» жительнице Ирландии, которую часто принимают за старшую сестру собственной дочери. Секретом своей моложавой внешности женщина считает регулярные физические нагрузки, здоровое питание и хорошее настроение.