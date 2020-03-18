За победу в конкурсе поддержки местных инициатив в Приамурье поборются 172 проекта

В Амурской области 172 проекта допущено к участию в конкурсе поддержки местных инициатив. 17 марта комиссия регионального минфина закончила изучать документы, поступившие от муниципальных образований.

В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок –184. В документах 12 из них найдены ошибки. К участию в отборе они не допущены. Сам конкурс состоится 20 марта.

Всего на инициативное бюджетирование в 2020 году планируется потратить 110 миллионов рублей. Как сообщается в Инстаграме Законодательного собрания Амурской области, 30 миллионов к ранее запланированным 80 депутаты закса добавили на февральской сессии.

В рамках программы субсидия до 1 миллиона рублей предоставляется на: благоустройство мест массового отдыха населения и мест захоронения; строительство игровых и спортивных площадок; обустройство уличного освещения; ремонт учреждений культуры; реконструкцию систем водоснабжения и (или) водоотведения.