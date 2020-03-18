Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:50 0

За победу в конкурсе поддержки местных инициатив в Приамурье поборются 172 проекта

За победу в конкурсе поддержки местных инициатив в Приамурье поборются 172 проекта

В Амурской области 172 проекта допущено к участию в конкурсе поддержки местных инициатив. 17 марта комиссия регионального минфина закончила изучать документы, поступившие от муниципальных образований.

В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок –184. В документах 12 из них найдены ошибки. К участию в отборе они не допущены. Сам конкурс состоится 20 марта.

Всего на инициативное бюджетирование в 2020 году планируется потратить 110 миллионов рублей. Как сообщается в Инстаграме Законодательного собрания Амурской области, 30 миллионов к ранее запланированным 80 депутаты закса добавили на февральской сессии.

В рамках программы субсидия до 1 миллиона рублей предоставляется на: благоустройство мест массового отдыха населения и мест захоронения; строительство игровых и спортивных площадок; обустройство уличного освещения; ремонт учреждений культуры; реконструкцию систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Просмотров всего: 406

#конкурсы

распечатать


Общество 7

Амурчан наградят велосипедом или гироскутером за старые журналы и коробки
Общество

В Свободном начался творческий фестиваль пенсионеров
В России и мире

Выиграл самый достойный: Лукерья Ильяшенко рассказала о съемках в «Последнем герое»
Общество 1

Главный туристический инстаграм-аккаунт Приамурья признан одним из лучших в стране
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь