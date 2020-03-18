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сегодня, 15:17 5

В Приамурье на эколога попыталась напасть странно ведущая себя ондатра (видео)

В Приамурье на эколога попыталась напасть странно ведущая себя ондатра (видео)
Фото: скриншот видео

Во вторник, 17 марта, необычный случай произошел в Амурском заказнике Константиновского района. Проезжавший там член областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин увидел ондатру, которая вела себя необычно.

В первую очередь, рассказал эколог, его насторожило то, что зверек показался на открытой местности – обычно ондатры, которые не впадают в зимнюю спячку, сидят в своих норах, пока снаружи все не оттает.

Затем, когда он попытался к ней приблизиться, она не только не убежала, как обычно в таком случае поступают дикие животные, а начала сама нападать на него, заставив отступить к машине.

После этого зверь забился под автомобиль и ни в какую не хотел вылезать оттуда. В итоге машина все-таки уехала, но ондатра начала бросаться на следовавший за ней автомобиль УАЗ.

Видео необычного поведения зверька Антон Сасин выложил на своей странице в социальной сети.

«Чего это она такая общительная? Любопытство или бешенство?», – поинтересовалась одна из подписчиц. «Непонятно. Я не стал с ней связываться, уехал», – ответил эколог.

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#животные

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    Мне явно были слышны слова ондатры: "Слышь, ты! Сюда иди!!!")))

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Короновирус

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Это он ее преследовал! Такая боевая!

    С уважением

  • апельсино

    апельсино
    55 минут назад

    Голодная

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    24 минуты назад

    это еще что, на золоотвале нашей ТЭЦ поселилась рысь, в округе пропали фазаны и лисы

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