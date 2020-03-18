В Приамурье на эколога попыталась напасть странно ведущая себя ондатра (видео)

Фото: скриншот видео

Во вторник, 17 марта, необычный случай произошел в Амурском заказнике Константиновского района. Проезжавший там член областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин увидел ондатру, которая вела себя необычно.

В первую очередь, рассказал эколог, его насторожило то, что зверек показался на открытой местности – обычно ондатры, которые не впадают в зимнюю спячку, сидят в своих норах, пока снаружи все не оттает.

Затем, когда он попытался к ней приблизиться, она не только не убежала, как обычно в таком случае поступают дикие животные, а начала сама нападать на него, заставив отступить к машине.

После этого зверь забился под автомобиль и ни в какую не хотел вылезать оттуда. В итоге машина все-таки уехала, но ондатра начала бросаться на следовавший за ней автомобиль УАЗ.

Видео необычного поведения зверька Антон Сасин выложил на своей странице в социальной сети.

«Чего это она такая общительная? Любопытство или бешенство?», – поинтересовалась одна из подписчиц. «Непонятно. Я не стал с ней связываться, уехал», – ответил эколог.