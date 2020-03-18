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сегодня, 15:02 0

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн застрял в новом лифте

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн застрял в новом лифте
Фото: администрация ЕАО/ТАСС

В трагикомическую ситуацию попал врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Он с главврачом хотел осмотреть подвал в отремонтированной детской больнице Биробиджана, но застрял в лифте под прицелом многочисленных камер. При этом в кабине не работала кнопка вызова — чтобы попасть внутрь, нужно звонить вахтеру.

Двери лифта открыл (свет в коридоре при этом мигал) лифтер, который потом влез на крышу кабины и принялся чинить угрожающе искрящуюся проводку.

Показательно, что кто-то за кадром (видеозапись инцидента уже опубликована) обеспокоенно спрашивал у корреспондентов, будут ли они писать о произошедшем и выкладывать в соцсети, на что те отвечали утвердительно, передает Telegram-канал «360».

Губернатор обязал подрядчика в двухнедельный срок устранить технические неполадки или полностью заменить лифт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

Детская областная больница, где ежегодно будут получать помощь до двух тысяч детей, открылась после капитального ремонта в Биробиджане в начале марта. На ремонт здания больницы было затрачено 211,5 миллиона рублей, выделенных в рамках плана социального развития центров экономического роста, который реализуется по поручению президента РФ. Большая часть средств израсходована на замену систем тепло- и водоснабжения, электроснабжения, переоборудование пищеблока, установку видеонаблюдения. Кроме этого, 4,7 миллиона рублей направили на оснащение мебелью и оборудованием поликлиники.

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#губернатор #Дальний Восток #происшествия

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