Информация о больных коронавирусом в Приамурье названа фейками

В правительстве Амурской области 18 марта журналистам рассказали о том, какие меры принимаются для предотвращения распространения нового типа коронавируса. Руководитель областного Роспотребнадзора отметила, что в Приамурье начали распространяться ложные слухи о тайных заболевших.

Так, 17 марта в социальных сетях появилась информация о якобы двоих больных коронавирусом на газоперерабатывающем заводе в Свободном. Роспотребнадзор назвал эту информацию фейком.

«У нас проблема информационной эпидемии – фейковые сообщения, которые не соответствуют действительности, – сказала руководитель ведомства Ольга Курганова. – То, что вчера по Свободному направляли, абсолютно не соответствует действительности. В настоящее время уже установлено, кто эту информацию распространил, и соответствующие органы уже им занимаются».

Не подтвердили в Роспотребнадзоре и информацию о больном школьнике, который приехал в Благовещенск из Испании.

«Ни о каком закрытии школы речи нет, – заявила Ольга Курганова. – Мы информацию получили, результаты на коронавирусную инфекцию отрицательные, нет и других признаков респираторной инфекции. Вчера мы дополнительные мероприятия ввели. Оснований для карантинных мероприятий по этому классу, а тем более по школе нет. Понимаю, что есть определенная нервозность. Если у родителей есть желание или опасение, и они не пускают в школу своего ребенка, мы не препятствуем. Если мама уверена, что ее ребенку сейчас в школе будет плохо, – пожалуйста, это ваше гражданское право».

Нет коронавируса и в Благовещенском педагогическом университете. Один из преподавателей в социальных сетях опубликовал информацию о том, что некий таксист разослал сообщение, в котором утверждает, что БГПУ закрыли, потому что там выявили больного.

На встрече с журналистами отметили: то, что вузы переходят на дистанционное обучение, это их превентивные меры.

«Мы предупредили, что не стоит собирать большую аудиторию по 100 человек, – пояснили в Роспотребнадзоре. – Ректоры нас услышали и перевели студентов на смешанные формы обучения. До 50 человек мы пока еще собираемся группами».

Также в мессенджерах распространяют сообщение о том, что Благовещенск якобы закроют на карантин и через десять дней нельзя будет ни въехать в город, ни выехать.

В целом эпидемиологическую ситуацию в Амурской области медики и контролирующие организации называют стабильной. Заболеваемость респираторными инфекциями в Приамурье значительно ниже пороговых.

За время режима повышенной готовности, который ввели в Благовещенске в конце января, Роспотребнадзор досмотрел 2 327 рейсов, прибывших из зарубежных стран, в том числе 2 298 – из КНР. Досмотрено было 31 400 человек, 24 226 из них – граждане Китая.

За весь период карантинного досмотра выявлено 23 гражданина с признаками ОРВИ. Прибыли они в Россию из Китая, Вьетнама, Таиланда, Южной Кореи и один человек – из Японии. Все эти люди прошли обследование, в том числе на коронавирусную инфекцию. В результате тестирования новой инфекции зарегистрировано не было.

В единственном в области пункте временного размещения, селе Волково Благовещенского района, сейчас на карантине находятся шесть китайских граждан, которые имеют вид на жительство в России.