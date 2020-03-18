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сегодня, 14:20 0

Тима Белорусских не выступит в Благовещенске из-за коронавируса

Тима Белорусских не выступит в Благовещенске из-за коронавируса
Фото: ostrova-trc.ru

19 марта в Благовещенске не состоится концерт Тимы Белорусских. Это связано с распространением в России коронавируса.

Певец должен был выступать в Grand Arena Ostrova. Теперь же его выступление перенесли на более позднюю дату, какую именно – пока неизвестно. Горожане могут вернуть деньги за билеты.

Ранее в Благовещенске были отменены концерты украинской группы Artik & Asti, певицы Юлии Савичевой и венгерского национального балета.

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#концерты #коронавирус в Китае

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