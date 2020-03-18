Тима Белорусских не выступит в Благовещенске из-за коронавируса
19 марта в Благовещенске не состоится концерт Тимы Белорусских. Это связано с распространением в России коронавируса.
Певец должен был выступать в Grand Arena Ostrova. Теперь же его выступление перенесли на более позднюю дату, какую именно – пока неизвестно. Горожане могут вернуть деньги за билеты.
Ранее в Благовещенске были отменены концерты украинской группы Artik & Asti, певицы Юлии Савичевой и венгерского национального балета.
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