В Благовещенске определили «Железного человека»

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья в 16-й раз прошел открытый турнир по зимнему двоеборью и троеборью «Железный человек-2020». На соревнования собрались 50 спортсменов из Благовещенска, Райчихинска, Хабаровска, Владивостока, Оренбурга, села Козьмодемьяновка Тамбовского района.

В этот раз мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, оно прошло 14-15 марта на реке Зее в районе улицы Амурская, 1.

В первый день участникам нужно было проплыть 25 метров, пробежать 200 метров и поднять железные гири весом 16, 24 и 32 килограмма.

В командной гонке и в эстафете соревновались федерация «Аквайс-спорт» и ветераны «Боевого Братства», гости из Хабаровска и Оренбурга, «Моржи Амура». Самой сложной стала дистанция в 75 метров. Необходимо было проплыть в ледяной воде, пробежать 200 метров и поднять гирю.

Самой юной «железной леди» стала 11-летняя Варвара Лопарева из Козьмодемьяновки. Девочка проплыла 25 метров и пробежала 100 метров. Самым «железным человеком» стал Александр Голубкин. Он перепутал, и проплыл дистанцию больше, чем нужно, – 100 метров, пробежал 200 метров и пришел к финишу первым.

В командном троеборье первое место сохранилось за командой «Боевого братства». Второе – у команды «Аквайс-Спорт». В эстафете удача впервые за 16 лет улыбнулась клубу «Соратник» («Моржи Амура»). Второе место – у команды «Аквайс-спорт 1», и третье – у команды «Аквайс-спорт 2».

Во второй день турнира спортсмены проплывали дистанции в 50, 100 и 200 метров вольным стилем и брассом. Болельщиков турнира впечатлило выступление Маргариты Кареповой, которая проплыла 200 метров в ледяной воде, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди мужчин чемпионами стали: на дистанции 50 метров в брассе – Эдуард Ходаковский, на дистанции 50 метров кролем – Александр Баш, на дистанции 100 метров брассом – Александр Брылин, на дистанции 100 метров кролем – Валерий Григоревский, на дистанции 200 метров кролем – Владимир Владунский.