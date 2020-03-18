Немка с большой выгодой продала свою девственность и стала миллионершей

Фото: www.eg.ru

Студентка из Германии совершила выгодную сделку – она продала свою невинность. Некий спортивный менеджер заплатил беспринципной барышне 1,4 миллиона евро за то, чтобы стать ее первым мужчиной. А после взял 21-летнюю девушку на содержание.

Изабелла выросла в набожной семье, но того, что сделала, не стыдится. По ее мнению, секс и девственность «переоценены», и первая интимная близость, по сути, ничем не отличается от, например, первой игры в баскетбол.

Более того, студентка хвастается своим успехом и говорит, что получила удовольствие от того, что после регистрации на специальном сайте приятные во всех отношениях мужчины боролись за право переспать с ней, предлагая по миллиону евро, а то и больше. В итоге выбрала футбольного менеджера.

По словам новоиспеченной миллионерши, он оказался не только хорошим любовником, но и интересным человеком: они мило побеседовали, после чего легли в постель. Наутро мужчина, впечатленный пережитым, предложил Изабелле стать содержанкой. Та легко согласилась и теперь в дополнение к полутора миллионам евро будет ежемесячно получать еще по десять тысяч. Эти деньги она планирует тратить на красивую жизнь и помощь родителям, пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на Daily Mail.