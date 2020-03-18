Первый в Приамурье женский бизнес-форум собрал аншлаг

17 марта в Благовещенске прошел первый бизнес-форум для женщин «Бизнес. Женский взгляд». Площадки форума работали с утра до позднего вечера и собрали аншлаг: форум посетили больше 200 начинающих и уже успешных бизнес-леди из разных уголков региона.

Как совмещать работу и семью, не потерять свою женственность, находить силы и энергию для работы, вести своё дело твердой рукой вперед – эти и другие темы стали ключевыми на первом бизнес-форуме для прекрасной половины человечества. В рамках мероприятия девушки работали в командах над общими проблемами, обменивались опытом, а также посещали полезные лекции от интересных спикеров.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором выступил региональный Центр оказания услуг «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития Амурской области.

Свои двери площадки форума открыли в 10 часов утра на базе дизайн-среды «Платформа 258». Во время регистрации и приветственного кофе-брейка участницы посещали бьюти-мастерскую, учились создавать бизнес-визитки и знакомились друг с другом.

В 11 часов утра в актовом зале состоялось официальное открытие форума: здесь успешные бизнес-леди региона выступили перед участницами с юмористическим бизнес-стендапом – девушки рассказывали о своих личных профессиональных провалах, вместе с залом смеялись над собой, вдохновляли друг друга и на личном примере доказывали: неудачи случаются даже у лучших, поэтому важно научиться с юмором относиться к любым сложностям.

«Меня сразу привлекло название – что на всех площадках нас ждет именно женский взгляд на бизнес, – поделилась участница форума Светлана Мошкова. – Раньше я думала, что в работе нужно больше подражать мужчинам. И когда я погрузилась в свой бизнес, занялась своим делом, я забыла про себя как женщину. Но здесь я увидела много девочек, которые совмещают свое дело с заботой о семье, у которых много детей, но они остаются женственными не только снаружи, но и внутри. У них случаются проблемы, но они сохраняют свое умение – вести бизнес и оставаться женщиной, у них есть женский взгляд на бизнес. И это очень меня вдохновило, придало уверенности и желания совершенствовать себя».

После для амурчанок провели интерактивный нетворкинг «Мой бизнес – мои правила». Модератором выступил автор более 20 тренинговых программ, член международной ассоциации процессуально-ориентированной психологии IAPOP, бизнес-тренер с 18-летним опытом Юрий Павленко.

Заглавными темами нетворкинга стали шесть направлений: тайм-менеджмент современной женщины, реализация в декрете, семейный бизнес – опасения и преимущества, источники вдохновения и энергии лидера бизнеса, как совмещать работу и дом, а также особенности женского руководства.

На шести площадках участницы обменивались опытом, совместно выявляли проблемы каждой темы и искали для них содержательные решения, которые презентовали в конце форума.

«Участницам было предложено самостоятельно выбрать ту площадку, которая им наиболее интересна. Девушки вместе писали все имеющиеся проблемы по теме, а после выбирали главную проблему, которую команда будет решать общими силами, – рассказала руководитель амурского центра "Мой бизнес" Татьяна Ситникова. – Для нас было важно провести этот форум не в формате чисто лекционных площадок, а создать именно среду для общения. Чтобы девушки нашли себе союзниц и партнеров, завели интересные знакомства, увидели другой взгляд на одну и ту же тему. И главное, чтобы каждая участница поняла, что в своей проблеме она не одинока, но все можно решить совместными усилиями».

Как рассказала Татьяна Ситникова, несмотря на то, что во время нетворкинга команды должны были выбрать только одну проблему из всего пласта, все наработки команд не пройдут даром.

«Мы собрали все записи с отмеченными проблемами, которые участницы определили в своих сферах. И планируем в дальнейшем перевести все их заметки в развернутый текстовый формат, чтобы посмотреть, есть ли какие-то проблемы, которые мы упускаем, где мы можем оказать поддержку, но еще не делаем это. Или есть ли какие-то вопросы, которые стоит подробно разобрать совместно с другими ведомствами, чтобы выработать новые инструменты помощи бизнесу», – подчеркнула Татьяна Владимировна.

После завершения работы в командах для участниц форума была организована лекционная часть программы.

Хедлайнером форума стала креативный директор Первого канала, основатель и директор Школы Первого канала, ведущая самой популярной радиопрограммы о телевидении «Телехранитель» («Эхо Москвы») Елена Афанасьева.

На своей лекции она рассказала участницам, как заставить телевидение и соцсети работать на свой бизнес, как стать звездой, найти уникальные характеристики для себя и своего дела, научиться правильно ставить цели, сокращать путь до их достижения и поверить в собственные силы.

«Успешные женщины часто говорят, что им самим нужна бы женщина. Потому что им во многом сложнее и они работают больше мужчин – кроме нагрузки профессиональной, у женщин есть еще более сложная нагрузка – это семья. А наше общество еще не дошло до абсолютного равенства, мы можем теоретически представить, что наш мужчина сможет погладить себе рубашку, но, например, что он заодно захочет погладить рубашку еще и тебе – высоты такого понимания в нашем обществе, увы, еще нет, – поделилась Елена Афанасьева. – Главным посылом моей лекции стало то, что все предубеждения живут только в нашей голове. Мы можем организовать себя и свой личный бренд, а главное – разрешить себе быть успешными, отпустить все барьеры и снять с себя часть давящих на нас обязательств».

Лекция Елены Афанасьевой длилась полтора часа и произвела фурор – участницы слушали, смеялись, задавали вопросы, советовались и даже после окончания занятия еще час не отпускали спикера с площадки.

«Атмосфера форума была просто потрясающей. Во время работы площадок невооруженным глазом можно было увидеть, насколько наши женщины заряжены на работу, как много в них энергии, насколько сильно они хотят обмениваться опытом. Площадка оказалась очень востребована – в зале не было ни одного свободного места, – подчеркнула заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Валентина Дацко. – Мы еще соберем обратную связь от участниц, чтобы увидеть, насколько форум был им полезен по итогу. И, если отзывы будут положительными, если будет запрос на проведение таких форумов, в дальнейшем будем рассматривать возможности, чтобы сделать это мероприятие уже традиционным для нашей области».

Как подчеркнула Валентина Викторовна, постоянный сбор обратной связи от бизнеса сегодня приносит плоды не только при формировании делового календаря. Благодаря плотному взаимодействию и обратной связи от предпринимателей, министерством совершенствуются и действующие меры поддержки бизнеса. Так, совместная работа позволила скорректировать и увеличить объем средств для предоставления прямых субсидий для бизнеса – практика хорошо зарекомендовала себя в прошлом году, поэтому в 2020 году на эти цели правительство региона направило в два раза больше средств – 100 миллионов рублей. Кроме того, совершенствуется и работа инфраструктур поддержки – с учетом пожеланий бизнеса разрабатываются новые продукты государственных микрозаймов, вводятся различные преференции и льготные условия, появляются новые консультационные услуги и обучающие площадки.