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сегодня, 13:35 0

В Чигирях весенние ручьи взяли в ледяной плен подъездную дорогу (видео)

В Чигирях весенние ручьи взяли в ледяной плен подъездную дорогу (видео)
Фото: pixabay.com

Житель Чигирей прислал в редакцию Амур.инфо видео последствий весеннего паводка, который заливает подъездную дорогу, в результате чего образовалась наледь. Существует опасность дорожно-транспортных происшествий.

Чигиринец Иван Колесник сделал на мобильный телефон запись состояния дороги к селу со стороны Новотроицкого шоссе, прокомментировав происходящее на камеру.

«Вот сейчас вам покажу, как у нас сегодня выглядит подъезд к селу Чигири. Речка у нас поменяла русло, и теперь она бежит прямо по дороге. Вот уже наледь какая, машину кидает из стороны в сторону. И никому до этого дела нет, но это, думаю, до первого серьезного ДТП», — объяснил житель Чигирей.

Исполняющая обязанности главы Чигиринского сельсовета подтвердила корреспонденту информагенства наличие проблемы.

«Да, действительно, наледь в том районе образовывается в связи с тем, что родники не успевают проходить по перемерзшим каналам, есть такая проблема. Насколько мне известно, эту ситуацию постоянно мониторят и контролируют в администрации Благовещенского района, поскольку она отвечает за дорожную деятельность в населенном пункте», — рассказала Елена Титова.

Ситуацию для Амур.инфо прокомментировали и в информационном центре Благовещенского района, руководитель которого заверил о начале работ на этом участке.

«О проблеме знаем. В настоящее время на месте работает грейдер, производится отсыпка обледенелых участков», — отметил директор ведомства Алексей Лошаков.

Иван Колесник подтвердил, что дорогой действительно занимаются.

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#Благрайон #гололедица

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