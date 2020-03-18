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сегодня, 12:48 1

Вступающим в брак амурчанам рекомендовали ограничить количество гостей на церемонии

Вступающим в брак амурчанам рекомендовали ограничить количество гостей на церемонии
Фото: gettyimages.in

Управление ЗАГС по Амурской области обратилось к амурчанам с рекомендациями по проведению свадебных церемоний. Из-за коронавируса вступающих в брак просят ограничить число приглашенных на регистрацию гостей.

«В целях профилактики и недопущения случаев заболевания коронавирусом управление ЗАГС Амурской области настоятельно рекомендует ограничить количество приглашённых гостей во время регистрации брака до 15 человек», – сообщили в ЗАГСе.

Также будущим молодоженам и их гостям напомнили о важности соблюдения правил профилактики коронавируса при посещении общественных мест: «Следите за чистотой рук и лица. Старайтесь не здороваться за руку и не целоваться при встрече. Это обыкновенные меры профилактики коронавируса и не должны восприниматься окружающими, как проявление пренебрежения».

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#жизнь #коронавирус в Китае #праздники

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    или водки больше брать

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