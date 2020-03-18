Вступающим в брак амурчанам рекомендовали ограничить количество гостей на церемонии

Управление ЗАГС по Амурской области обратилось к амурчанам с рекомендациями по проведению свадебных церемоний. Из-за коронавируса вступающих в брак просят ограничить число приглашенных на регистрацию гостей.

«В целях профилактики и недопущения случаев заболевания коронавирусом управление ЗАГС Амурской области настоятельно рекомендует ограничить количество приглашённых гостей во время регистрации брака до 15 человек», – сообщили в ЗАГСе.

Также будущим молодоженам и их гостям напомнили о важности соблюдения правил профилактики коронавируса при посещении общественных мест: «Следите за чистотой рук и лица. Старайтесь не здороваться за руку и не целоваться при встрече. Это обыкновенные меры профилактики коронавируса и не должны восприниматься окружающими, как проявление пренебрежения».