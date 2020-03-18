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сегодня, 12:45 1

В Хэйлунцзяне от коронавируса полностью излечились 459 пациентов

В Хэйлунцзяне от коронавируса полностью излечились 459 пациентов
Фото: pixabay.com

В провинции Хэйлунцзян за прошедшие сутки новых случаев заболевания коронавирусом выявлено не было. Не было зафиксировано и ни одного предположительного случая заболевания. Число полностью выздоровевших увеличилось за сутки на 3 человека и на сегодняшний день составляет 459.

Общее число случаев с летальным исходом за прошедшие сутки в провинции не изменилось и на сегодняшний день составляет 13 эпизодов, сообщило руководство китайской провинции Хэйлунцзян.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, уменьшилось и на сегодняшний день составляет 1 505 пациентов. В настоящий момент выявлено 16 446 человек, контактировавших с заболевшими, из них 16 178 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 139 граждан находится в процессе диагностики.

Государственный комитет гигиены и здоровья КНР по состоянию на 24:00 17 марта сообщает о 8 056 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Зафиксировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 2 622 пациента находятся в тяжелом состоянии. Общее число летальных исходов за последние сутки увеличилось на 13 случаев, каждый из которых зафиксирован в провинции Хубэй. Таким образом, на территории КНР сообщается о 3 237 случаях с летальным исходом, 119 предположительных случаях заболевания. При этом число полностью выздоровевших также увеличилось за последние сутки на 922 человека и теперь составляет 69 601.

В настоящий момент выявлено 682 327 контактировавших с заболевшими людьми, из которых 9 222 находятся на стадии диагностирования.

На юге КНР сообщается о 257 выявленных случаев заболевания. В Гонконге – 167 подтвержденных случаев заболевания, в Макао – 13, на Тайване – 77. При этом общее количество выздоровевших здесь составляет 124 человека, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    Поздно заднюю включать, устроили шоу - хавайте по полно и ждите пока весь дуршар наестся.

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