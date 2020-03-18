В Тынде по программе «Дальневосточная ипотека» хозяевами новых квартир стали три молодые семьи

В северной столице Приамурья три молодые семьи стали счастливыми обладателями собственных квартир по программе «Дальневосточная ипотека». Чтобы рассказать жителям Тынды больше об этой программе, в городской администрации организовали встречу с представителями трех кредитных организаций.

Сотрудники банков рассказали о реализации программы «Дальневосточная ипотека», которая стартовала в декабре 2019 года. Также в рамках встречи обсудили вопросы предоставления ипотечных кредитов в Тынде.

Сегодня в столице БАМа под льготную программу попадают два дома. Это новостройка, расположенная по улице Октябрьской, 22Б, и дом, который планируют сдать в мае текущего года по улице Школьной, 13Е. В этих многоэтажных домах имеются 1-,2- и 3-комнатные квартиры. Цена за один квадратный метр варьируется от 45 до 50 тысяч рублей за квадратный метр.

«За время действия программы в нашем банке уже совершено восемь сделок по льготной ипотечной программе. Кроме недвижимости в столице БАМа, молодые семьи из Тынды приобретают жилье и в областном центре, а также в других регионах Дальнего Востока. Одна из супружеских пар решила оформить ипотеку в столице Приморья – городе Владивостоке», – рассказала на встрече представитель отделения Сбербанка в Тынде Елена Ладошина.

Главными условиями ипотечной программы, разработанной специально для Дальнего Востока, являются покупка жилья только на первичном рынке, первоначальный взнос 20 %. При этом супруги, состоящие в браке, должны быть не старше 35 лет, либо родитель, не состоящий в браке, также не старше 35 лет, имеющий ребёнка не старше 18 лет.

Срок кредита составляет до 20 лет, сумма кредита – до 6 миллионов рублей, напоминает пресс-служба администрации Тынды.