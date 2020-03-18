Экс-глава амурского управления МЧС стал начальником хабаровского ведомства

Фото: 27.mchs.gov.ru

Матвей Гибадулин назначен начальником ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Информация об этом появилась в Сети, ее ИА «Амур.инфо» подтвердили в хабаровском ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю пояснили, что Гибадулин был назначен на должность указом президента РФ от 2 марта. До этого он являлся временно исполняющим обязанности начальника хабаровского ведомства.

Матвей Гибадулин – уроженец Шимановского района Амурской области, с 2013 года он возглавлял ГУ МЧС России по региону. Имеет многочисленные награды, в числе которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», медаль «За безупречную службу», медаль «За воинскую доблесть».

Гибадулин возглавлял масштабные спасательные операции в Амурской области. В 2007 году он руководил ликвидацией последствий ЧС после шквального урагана в Благовещенске. В 2013, 2018 и 2019 годах руководил ликвидацией последствий паводков в регионе. В 2014, 2015 и в 2018 годах под его управлением ликвидировали ЧС, связанные с лесными пожарами.