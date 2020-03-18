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сегодня, 11:53 0

Амурчанку посадили на 7 лет за героиновые «закладки»

Амурчанку посадили на 7 лет за героиновые «закладки»
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд вынес приговор амурчанке за попытку сбыта героина. Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По версии суда, женщина совершила покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в числе группы лиц и по предварительному сговору.

Совершить преступление амурчанке предложил попутчик во время поездки из Волкова в Благовещенск. Они договорились, что амурчанин будет оставлять наркотик в заранее обусловленном месте и сообщать ей об этом через мессенджер.

Женщина, согласно схеме, должна была забирать наркотик и помещать его в тайники на территории областного центра, а информацию о их местонахождении сообщать новому знакомому. Соучастник амурчанки в свою очередь должен был подыскивать покупателей, рассказывать, где находятся закладки и забирать плату. Деньги злоумышленники планировали делить между собой.

В тот же день, когда амурчанка сделала «закладку», ее задержали полицейские.

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#происшествия #суды

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