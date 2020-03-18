Заболевших коронавирусом нет: на амурском ГПЗ рассказали о мерах профилактики (видео)
На территории строительства Амурского ГПЗ, в том числе среди строительного персонала, проживающего в вахтовых городках, не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. На строительной площадке с начала января 2020 года действуют усиленные меры профилактики.
Все прибывающие на Амурский ГПЗ работники подрядных организаций проходят обязательную термометрию прямо на выходе из здания аэропорта. В вахтовом поселке все вновь прибывшие помещаются под наблюдение на 14 дней. В этот период они проживают отдельно от основной массы рабочих.
В помещениях размещены дополнительные дезинфицирующие средства и устройства по очистке воздуха. Проводится регулярная обработка автобусов и помещений массового пребывания рабочих.
По всей территории Амурского ГПЗ размещены информационные памятки, проводятся регулярные встречи с коллективами, на которых разъясняются правила профилактики новой коронавирусной инфекции и меры, которые следует предпринять при обнаружении соответствующих симптомов.
Учитывая наличие сезонной заболеваемости ОРВИ, всех работников с симптоматикой респираторных заболеваний направляют в медучреждения Свободного для проведения анализов, проинформировали на Амурском ГПЗ .
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