Заболевших коронавирусом нет: на амурском ГПЗ рассказали о мерах профилактики (видео)

На территории строительства Амурского ГПЗ, в том числе среди строительного персонала, проживающего в вахтовых городках, не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. На строительной площадке с начала января 2020 года действуют усиленные меры профилактики.

Все прибывающие на Амурский ГПЗ работники подрядных организаций проходят обязательную термометрию прямо на выходе из здания аэропорта. В вахтовом​ поселке все вновь прибывшие помещаются под наблюдение на 14 дней. В этот период они проживают отдельно от основной массы рабочих.

В помещениях размещены дополнительные дезинфицирующие средства и устройства по очистке воздуха. Проводится регулярная обработка автобусов и помещений массового пребывания рабочих.

По всей территории Амурского ГПЗ размещены информационные памятки, проводятся регулярные встречи с коллективами, на которых разъясняются правила профилактики новой коронавирусной инфекции и меры, которые следует предпринять при обнаружении соответствующих симптомов.

Учитывая наличие сезонной заболеваемости ОРВИ, всех работников с симптоматикой респираторных заболеваний направляют в медучреждения Свободного для проведения анализов, проинформировали на Амурском ГПЗ .