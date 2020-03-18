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сегодня, 10:50 0

Неизвестный пилот оставил в небе знаковое послание людям: Stay Home

Неизвестный пилот оставил в небе знаковое послание людям: Stay Home
Фото: twitter.com/flightradar24

На сайте сервиса Flightradar24, который отслеживает движения самолетов, появился необычный рисунок карты. На нем видно, что некий пилот написал в небе над Австрией фразу Stay Home («Оставайтесь дома»), адресованную людям в связи с распространением коронавируса.

На сервисе можно посмотреть, как именно пилот выводил в небе свое послание. В общей сложности это заняло у него 24 минуты.

Начало фразы пришлось на город Винер-Нойштадт, а окончание – на Грац, который находится примерно в 150 километрах от начальной точки.

Послание в небе оставил четырехместный одномоторный самолет Diamond DA40 Diamond Star, пишет News.mail.ru со ссылкой на Daily Mail.

Ранее похожее послание, связанное с коронавирусом, появилось в Австралии. Там неизвестный пилот написал в небе фразу «Мойте руки».

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#жизнь #коронавирус в Китае #транспорт

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